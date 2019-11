La Regina Elisabetta tradì il marito Filippo: l’indiscrezione fa tremare la Corona

editato in: da

La Regina Elisabetta ha tradito in passato suo marito Filippo? In questi giorni un gossip sta facendo tremare la Royal Family e a scatenarlo è stata la serie tv The Crown che racconta la vita di The Queen e della sua famiglia. Nello show di Netflix infatti viene sviscerato anche il legame molto forte della nonna di William e Harry con Lord Porchester, detto Porchie, amministratore delle scuderie, da sempre grande amico di Sua Maestà.

In alcune scene dello show la vicinanza fra Porchie e la Regina Elisabetta è così forte da far pensare a una storia d’amore, mentre sono chiari i grandi problemi affrontati dalla Sovrana e dal marito Filippo d’Edimburgo. Il legame fra l’amministratore delle scuderie, rimasto accanto alla Sovrana sino al 2001, anno della sua morte, ed Elisabetta, ha scatenato i gossip. The Queen ha tradito il marito in passato?

A differenza di Kate Middleton e Meghan Markle, la Regina si è sempre tenuta lontano dai pettegolezzi, nascondendo qualsiasi dettaglio della sua vita privata. Ora però il legame con il Lord getta una nuova luce sul suo matrimonio e accende i pettegolezzi, in Gran Bretagna e non solo.

L’ipotesi di un tradimento di Elisabetta è stata nettamente smentita da Dickie Arbiter, ex addetto stampa della Sovrana, che ha espresso tutto il suo sdegno sulle pagine del Times. “Si tratta di scene ridicole, disgustose e totalmente infondate – ha detto -. La regina è l’ultima persona al mondo che avrebbe guardato un uomo che non fosse suo marito, figuriamoci averci una tresca. Questo pettegolezzo, tra l’altro, va avanti da decenni senza alcuna prova e il Conte nel frattempo è deceduto e non può nemmeno difendersi”.

Una fonte dell’Express invece ha svelato: “La Regina si rende conto che molti spettatori credono che la fiction sia un ritratto accurato della famiglia reale. La cosa non le aggrada, ma non può far nulla per bloccare la serie”.