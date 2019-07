Raz Degan in vacanza mostra (per sbaglio) la compagna

“Sono solo fatti miei”, risponderebbe senza dubbio Raz Degan, attore e modello tanto amato quanto geloso della propria privacy.

Eppure, è bastata una foto pubblicata da Raz sul proprio profilo Instagram per destare la curiosità dei follower. Degan ha postato una bellissima immagine di una piscina a picco sul mare, su un isola, probabilmente – scrivono i più attenti -, Santorini.

A fianco, la didascalia:

Do you believe in #magic?

#Summertime and the living is #easy .. #manifest