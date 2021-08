Raz Degan al GFVip, i presunti motivi dietro al rifiuto

editato in: da

Raz Degan: vita, carriera e amori di uno spirito libero

Raz Degan non sarà un concorrente del GFVip. Il modello e attore ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di entrare a far parte del cast, scagliandosi duramente contro il programma che ha definito in modo poco lusinghiero, equiparandolo a un grosso contenitore di spazzatura.

Eppure, le voci che sono circolate in merito a un suo possibile ingresso non sono del tutto infondate. Come rivela in anteprima davidemaggio.it, la trattativa per il suo ingaggio c’è stata ma non è andata a buon fine. E non per i motivi espressi da Degan.

Sembrerebbe, infatti, che le pretese di cachet fossero troppo elevate. Si parla di circa 500000 euro per 30 giorni. La richiesta, rispedita al mittente, avrebbe così comportato l’immediata esclusione del potenziale concorrente dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al quale invece prenderà parte (di sicuro) Katia Ricciarelli.

Le parole di Raz Degan nei confronti del programma hanno destato scalpore, poiché – addirittura – si è parlato di fake news: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti”.

A passare avanti, però, è anche la produzione, al lavoro sulla formazione del cast che abiterà la Casa di Cinecittà, ancora sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Sui nomi della nuova edizione del GFVip, vige il più stretto il riserbo, a eccezione delle numerose indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi. La prima a firmare è stata Katia Ricciarelli, l’unica prima certezza della nuova edizione del reality.

Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l’intenzione della produzione sia quella di replicare l’edizione torrenziale conclusasi a marzo 2021 con la vittoria di Tommaso Zorzi. Si pensa, addirittura, di prolungare i tempi e far terminare il programma a primavera iniziata.

Con l’introduzione di Alfonso Signorini alla conduzione, il programma ha cambiato impianto, introducendo personaggi nuovi e mutuati anche dal mondo di internet. A testimonianza di ciò, c’è anche la recente partecipazione di Zorzi che ha portato in tv il mondo di internet. La nuova edizione del GFVip, presentato nello spot con Alfonso Signorini nelle vesti di Gigio Donnarumma, inizierà a settembre 2021.