Raz Degan e il cachet troppo alto al GF Vip: lui spiega cosa è successo

editato in: da

Raz Degan: vita, carriera e amori di uno spirito libero

Raz Degan torna a parlare della sua possibile partecipazione al GF Vip dopo indiscrezioni e polemiche. Nei giorni scorsi l’ex compagno di Paola Barale aveva smentito con durezza il suo arrivo nello show di Alfonso Signorini. In un lungo post su Instagram aveva criticato aspramente la trasmissione, suscitando numerose reazioni.

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare”, aveva scritto. Poco dopo però Davide Maggio aveva svelato l’indiscrezione secondo cui l’attore avrebbe iniziato delle trattative con Mediaset, ma il suo ingresso nella Casa di Cinecittà non sarebbe avvenuto a causa delle richieste troppo alte. Degan infatti avrebbe chiesto 500 mila euro come cachet per prendere parte trenta giorni alla trasmissione.

Una notizia che Raz ha scelto di smentire, ancora una volta, su Instagram. “Il virus delle fake news continua a mutare – ha scritto l’attore, affermando di non aver mai ipotizzato di partecipare al GF Vip -: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO… sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione! Hahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare. Ora basta, vado a pescare”.

Nel 2017, quando prese parte a L’Isola dei Famosi, Raz chiarì da subito di averlo fatto per poter finanziare altri progetti che riteneva importanti. In Honduras, Degan si fece notare per il suo carattere solitario, isolandosi dagli altri concorrenti e non risparmiando critiche al loro comportamento. La sua volontà di vivere l’esperienza come un vero naufrago e il bacio mozzafiato con Paola Barale, arrivata sull’isola per sostenerlo, conquistarono il pubblico, regalandogli la vittoria.

Da allora l’ex modello e attore è apparso raramente in tv. Ha partecipato a una puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri e ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha parlato dell’amore per Stuart, la nuova compagna. Oggi Raz trascorre le sue giornate in Puglia, nel trullo che ha acquistato tempo fa, e non sembra intenzionato, almeno per ora, a tornare sul piccolo schermo, prendendo parte al Grande Fratello Vip.