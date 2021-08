“Raz Degan al GF Vip”, la replica durissima dell’ex di Paola Barale

"Raz Degan al GF Vip": il modello, attore ed ex di Paola Barale non ci sta e commenta duramente la notizia secondo cui sarà nel cast della prossima edizione del reality . Manca ormai poco al ritorno del programma condotto da Alfonso Signorini e cresce l'attesa per scoprire chi varcherà la porta rossa.

Dopo aver portato nella Casa personaggi come Elisabetta Gregoraci e Malgioglio, Signorini sarebbe pronto a mettere alla prova un nuovo cast di persone famose. Fra loro, secondo alcune indiscrezioni, anche Raz Degan che però ha smentito con durezza, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. L'attore, da sempre lontano dai gossip, ha replicato ai pettegolezzi sul suo conto, mettendo in chiaro le cose.

"Girano articoli - ha scritto - secondo cui dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti". Nel 2017 Degan aveva preso parte all'Isola dei Famosi, diventando uno fra i personaggi più forte di quell'edizione del reality e conquistando il favore del pubblico. Fra prove di coraggio e un bacio appassionato con Paola Barale, sbarcata in Honduras per sostenerlo, Raz era riuscito ad arrivare in finale, vincendo lo show.

All'epoca Degan, da sempre refrattario alle etichette e allergico alla tv, svelò di aver preso parte al reality per favorire la raccolta fondi dedicata al suo documentario, The Last Shaman. Dopo aver realizzato una serie di documentari per Sky sui popoli tribali, intitolati Raz & The Tribe, l'abbiamo visto sul piccolo schermo come guest star de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction con Luisa Ranieri. Allergico ai gossip, dopo l'addio a Paola Barale è tornato a sorridere con Stuart, una donna misteriosa di cui non ha mai svelato l'identità e con cui vive nel suo trullo in Puglia.

Se Raz non ci sarà, sembra invece confermato il resto del cast del GF Vip, in partenza il prossimo 13 settembre. La prima concorrente ufficiale è Katia Ricciarelli, insieme a lei starebbero per arrivare Soleil Sorge e Sophie Codegoni di Uomini e Donne, Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez, Totò Schillaci, Raffaella Fico e Tommaso Eletti di Temptation Island. Nel ruolo di opinioniste invece ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.