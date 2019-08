Raoul Bova, la verità sul rapporto con l’ex Chiara Giordano

editato in: da

Raoul Bova parla per la prima volta del suo rapporto con Chiara Giordano, l’ex moglie da cui ha avuto due figli: Alessandro e Francesco.

Un addio arrivano nel 2013 dopo oltre dieci anni d’amore e l’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi 2. Quel film cambiò per sempre la vita dell’attore che oggi è nuovamente felice accanto alla compagna che le ha regalato due figlie: Luna e Alma. Il rapporto con l’ex moglie Chiara invece è sereno, anche se all’inizio non è stato tutto così facile.

Bova infatti si trovò al centro di gossip e polemiche, accusato di aver tradito e lasciato la moglie. Lo scontro coinvolse anche l’ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che gli dedicò una lunga lettera infuocata, intitolata “Caro genero degenerato” e affermò di non provare più stima nei suoi confronti.

“È una cosa bella da dire? Non credo – ha commentato Raoul in un’intervista a Vanity Fair -. Comunque le cose vanno come devono andare. Se oggi i miei figli mi stimano e abbiamo un bel rapporto è perché ho rispettato una coerenza, quello che ho promesso l’ho mantenuto. Se oggi posso imporre loro qualcosa – ha aggiunto – è perché, dal momento zero, ho detto che sarebbero stati i figli alla pari delle altre due, o del terzo, del quarto, del sesto… Non diventeranno mai figli di serie B”.

Si è parlato tanto del divorzio dell’attore romano e della reazione di Chiara Giordano, sposata nel 2000 e madre dei suoi figli più grandi. Bova ha però chiarito di avere un ottimo rapporto con l’ex, che nemmeno i pettegolezzi è riuscito a minare. “Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre – ha chiarito -. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte”.