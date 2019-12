Raoul Bova sorride su Instagram dopo il grande dolore grazie a Rocio Munoz Morales

editato in: da

Raoul Bova torna a sorridere su Instagram con Rocio Munoz Morales dopo il grande dolore per la perdita della mamma. Qualche settimana fa l’attore aveva commosso tutti, pubblicando sui social una foto con la signora Rosa. Accanto allo scatto in bianco e nero, in cui sorrideva con la madre, Bova aveva scritto una commovente frase d’addio.

“Mi piace ricordarti così mammina mia – aveva spiegato -. Risate, abbracci e fiori”. Un dolore grande quello di Raoul, arrivato appena un anno dopo la morte del papà Giuseppe a cui era molto legato. Molto sensibile e riservato, l’attore si era chiuso nel silenzio, vivendo la sua sofferenza nel più stretto riserbo.

Al funerale della mamma era apparso molto provato e a peggiorare la situazione erano arrivate le polemiche su Chiara Giordano, la sua ex moglie accusata di non aver rispettato il lutto di Bova per aver postato su Instagram alcune foto. La sua forza in questi giorni difficili è stata senza ombra di dubbio Rocio Munoz Morales.

L’attrice spagnola conosciuta sul set di Immaturi – il viaggio, è rimasta sempre accanto al compagno senza lasciarlo mai e oggi, dopo tanto dolore, Raoul è tornato finalmente a sorridere. Rocio ha postato su Instagram uno scatto in cui lei e Bova si abbracciano ridendo. “Non sarà la nostra miglior foto – ha commentato -. Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così. P.S. In questa foto stavamo posando per Luna, la nostra fotografa privata”.

La coppia è legata dal 2013 dopo un incontro sul set e ha avuto due figlie: Luna e Alma. Un legame forte che ha superato i gossip ed è cresciuto lontano dai riflettori. Per questo nella sofferenza del lutto, Rocio è stata la migliore medicina per Bova, regalandogli di nuovo il sorriso. “Non mi sono innamorata subito – aveva confessato lei a Domenica In qualche tempo fa -, ma ora mi innamoro di nuovo ogni giorno, siamo complici”.