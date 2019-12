Raoul Bova rompe il silenzio dopo il dolore e la polemica con Chiara Giordano

editato in: da

Raoul Bova rompe il silenzio dopo il dolore per la morte della madre e le polemiche che hanno travolto l’ex moglie Chiara Giordano. L’attore ha affrontato la morte dell’amatissima mamma Rosa, venuta a mancare appena un anno dopo il papà Giuseppe. Un lutto gravissimo che ha voluto condividere con i fan pubblicando un post commovente.

Qualche giorno fa Bova aveva postato su Instagram uno scatto in bianco e nero della signora Rosa. “Mi piace ricordarti così mammina mia – aveva scritto -. Risate, abbracci e fiori”. Poi un lungo silenzio, colmato solo dalle parole di Rocio Munoz Morales, la compagna e madre delle sue figlie più piccole, Alma e Luna, che aveva affermato di essere accanto all’attore in questo dolore.

Raoul non si era pronunciato nemmeno quando l’ex moglie Chiara Giordano era stata travolta dalle polemiche, accusata dai follower di aver postato su Instagram alcune foto di una gara di ballo proprio nel giorno in cui Bova annunciava il suo lutto. L’ex concorrente di Amici Celebrities si era difesa e in seguito aveva partecipato insieme ai figli Alessandro Leon e Francesco al funerale della signora Rosa.

In questi giorni, dopo una lunga assenza da Instagram, Raoul ha pubblicato alcuni post che sembrano dedicati proprio alla madre. Nel primo appare un arcobaleno, accompagnato da una frase di Charlie Chaplin: “Alza gli occhi al cielo, non troverai mai arcobaleni se guardi in basso”. Nel secondo invece l’attore è con la piccola Alma: “Alcune connessioni non s’interrompono mai” si legge accanto allo scatto in cui la bambina e il suo papà si sfiorano le dita.

Nessun riferimento a Chiara Giordano dunque o all’addio alla mamma, ma la volontà di andare avanti, nonostante tutto, grazie alla sua famiglia. Rocio Munoz Morales e Bova sono legati dal 2013, un amore nato quando il matrimonio di Raoul era già terminato. Ma questo non ha impedito agli haters e ai gossip di travolgere la coppia. Di recente l’attrice spagnola era apparsa in tv, ospite di 20 anni che siamo italiani, accanto a Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, ed era apparsa sorridente e rilassata.