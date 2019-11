Raoul Bova, morta la madre Rosa. Il tenero ricordo su Instagram

editato in: da

“Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, così Raoul Bova saluta la mamma, Rosa. L’attore piange la sua scomparsa e, anche se l’annuncio non è arrivato per vie ufficiali, sull’account Instagram di Bova e della compagna, Rocio Munoz Morales, sono spuntati dei post commemorativi per quella “mamma rock” di cui l’attore parlava tanto.

La foto, in bianco e nero, scelta da Raoul Bova saluta una mamma sorridente, fiera, in sella alla moto con un mazzo di rose in mano. La definiva spesso “mamma rock”, per quel suo animo spumeggiante. Anche Rocio si è unita agli omaggi social, pubblicando sul proprio account un post: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io”.

In tanti hanno stretto l’attore in un abbraccio virtuale, persino i colleghi vip che non hanno mancato di commentare il toccante post. Da Tosca D’Aquino, che gli ha scritto: “Mi dispiace tanto! La mamma è sempre la mamma! Non c’è età in cui ci si sente pronti a lasciarla andare… ma lei sarà sempre accanto a te!”, al direttore di Novella 2000, “Raoul non si smette mai di essere figli, e tua mamma è stata una madre molto molto fortunata ad avere un bambino come te. Tuoi Betta e Roberto”, per arrivare poi a Valeria Marini, Filippo Magnini, Antonella Clerici e Laura Pausini.

Il mondo dello spettacolo abbraccia un’ultima volta la mamma rock di Raoul Bova. L’attore, all’inizio del 2018, ha dovuto affrontare un’altra dura perdita: quella del padre. Nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo qualche mese dal lutto, Bova aveva spiegato: “Mio papà è riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna coltivando e facendo l’orto con le sue caprette, stava bene, viveva da solo. Lui per me era un pilastro, non parlarci più – anche se ci parlo ancora – mi ha fatto molto male”.

A distanza di mesi, Raoul Bova ha dovuto dire addio anche a mamma Rosa.