Raoul Bova in lutto, il messaggio di Rocio dopo le polemiche

Rocio Munoz Morales pubblica un nuovo messaggio nelle Stories di Instagram dopo il lutto di Raoul Bova e le polemiche che hanno coinvolto l’ex moglie Chiara Giordano. L’attore romano non sta attraversando un periodo semplice a causa della morte della sua amata mamma. La signora Rosa si è spenta qualche giorno fa e ad annunciarlo è stato proprio Raoul sui social.

Bova ha pubblicato un post commovente, con una foto insieme alla madre Rosa e la frase: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”. Un lutto dolorosissimo per Raoul, che nel 2018 aveva perso papà Giuseppe. L’attore aveva raccontato di aver sofferto moltissimo e di non aver mai superato del tutto la morte del genitore. Appena un anno dopo ha dovuto purtroppo affrontare di nuovo quella sofferenza.

Rocio, attuale compagna dell’attore, ha espresso la sua vicinanza a Raoul con un post apparso su Instagram in cui salutava la suocera. Il silenzio di Chiara Giordano, ex moglie di Bova, non è invece piaciuto ai fan che l’hanno aspramente criticata su Instagram. Lei ha risposto a tono, spiegando che il rispetto per l’ex c’era stato e che ciò che accadeva sui social non rispecchiava la vita reale.

In queste ore, dopo un lungo silenzio, Rocio Munoz Morales è tornata a parlare. L’ha fatto rispondendo al messaggio di un fan e spiegando che in questo momento è vicina a Bova per aiutarlo a elaborare e superare il lutto. “Spero tu non sia lontana dal tuo Raoul”, ha scritto un utente e lei ha prontamente risposto: “Evidentemente NO!”.

Poco dopo la modella spagnola ha postato nelle Stories di Instagram uno scatto che ritrae la sua mano intrecciata con quella dell’attore romano in un letto. “Buona notte Raoul Bova”, ha scritto Rocio. Un modo per mostrare che ora tutti i suoi pensieri e le energie sono rivolti alla persona che ama.