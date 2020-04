Raoul Bova, imprevisto per Rocio su Instagram: la figlia irrompe nella diretta

editato in: da

Rocio Munoz Morales, la top model che ha stregato Raoul Bova

Piccolo imprevisto per Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, impegnata in una diretta di Instagram in cui, a sorpresa, ha fatto irruzione una delle sue dolcissime figlie. La modella e attrice spagnola sta trascorrendo queste settimane nella sua casa romana con Raoul e le due figlie: Luna e Alma.

Non si dimentica però dei suoi fan e in questi giorni ha realizzato alcune dirette, rilasciando interviste, ma soprattutto raccontando sogni e speranze in un periodo così difficile. Rocio ha infatti deciso di fare una domanda ai follower chiedendo loro cosa farebbero se gli fosse concessa qualche ora di libertà. In tanti hanno risposto e poco dopo la Morales ha anche fatto una diretta. Mentre parlava alla telecamera però è stata più volte interrotta da una voce di bambina, probabilmente Luna.

Nella clip Luna chiede della sua mamma, con una vocina dolcissima. Rocio continua a realizzare la diretta con grande professionalità, anche perché a darle una mano c’è Bova che probabilmente prende fra le braccia la piccola. Un momento che racconta la quotidianità della famiglia e l’amore profondo delle figlie per l’attrice spagnola. Raoul e Rocio sono legati dal 2013 e sembrano completarsi a vicenda.

Un amore, il loro, nato sul set e cresciuto nonostante gossip e polemiche. All’epoca infatti Bova era ancora sposato con Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi: Alessandro Leon e Francesco. Il divorzio fra i due, legati per circa dieci anni, non è stato affatto semplice, segnato anche da presunti attriti con Annamaria Bernardini De Pace, celebre avvocato e madre di Chiara.

Oggi i rapporti sono migliorati e l’attore si gode la ritrovata serenità. La love story con Rocio procede a gonfie vele e Raoul non potrebbe essere più felice. “Lo amo perché è bello dentro – aveva svelato lei qualche tempo fa a Grazia -. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un’anima bella. Come il mio. I pantaloni li porta chi li deve portare: Raoul. Non sono io a scegliere per tutti. Ogni decisione la prendiamo insieme. Lui mi protegge, mi sostiene, divide con me le gioie e le fatiche della famiglia”.