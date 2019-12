Raoul Bova, il dolore inconsolabile per la madre e il gesto di Chiara Giordano

editato in: da

Un dolore inconsolabile: è quello di Raoul Bova ai funerali dell’amata mamma Rosa che si sono svolti in questi giorni e a cui ha partecipato anche Chiara Giordano, la sua ex moglie. L’attore sta vivendo un periodo molto difficile, ad appena un anno di distanza dalla morte del padre Giuseppe infatti ha perso anche la madre.

Un lutto terribile che sta affrontando con il sostegno di tutta la famiglia. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti che raccontano un Raoul segnato dal dolore e sofferente. Alle esequie della madre, oltre a Rocio Munoz Morales, attuale compagna, ha preso parte anche Chiara Giordano, che per oltre dieci anni è stata sua moglie.

Dal 2000 al 2013, l’attore e l’ex concorrente di Amici Celebrities sono stati legati. La coppia ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco, anche loro presenti al funerale dell’amatissima nonna. In passato gli ex sono stati al centro di gossip e veleni, ma oggi i problemi del passato sembrano superati per il bene di tutti. Per questo motivo Chiara ha scelto di partecipare alle esequie della signora Rosa, portando il suo affetto e sostegno all’ex marito.

“Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”, aveva scritto qualche giorno fa Raoul, annunciando la morte della madre. Nel 2018 Bova aveva perso il papà Giuseppe, ma non era ancora riuscito a superare il terribile lutto. “Per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male – aveva raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -. So che lui amava i suoi nipoti, Luna in particolare, e quindi mi vuole forte e sorridente. I contrasti con lui sono stati davvero pochi. Sono stati più i consigli che mi ha dato e le confessioni che gli ho fatto”.

Accanto a Raoul non solo l’ex moglie Chiara Giordano, ma anche l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Immaturi – Il viaggio e da allora non si sono più lasciati. Nel 2015 hanno avuto la piccola Luna, mentre tre anni dopo è arrivata Alma.