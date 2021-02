editato in: da

Elisa Isoardi, i 38 anni della conduttrice tra vita privata e televisione

Raimondo Todaro si confessa su Elisa Isoardi e il presunto nuovo amore con Sara Arfaoui. Il ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, è tornato a parlare della sua vita privata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Dopo l’addio a Francesca Tocca, da cui ha avuto la figlia Jasmine, Raimondo si era avvicinato molto all’ex prestatrice de La Prova del Cuoco.

Complice il programma di Milly Carlucci, il ballerino e la conduttrice erano apparsi molto affiatati e vicini, tanto da ipotizzare la nascita di una love story. Terminata l’avventura di Ballando con le Stelle però Raimondo era stato avvistato con Sara Arfaoui, Professoressa dell’Eredità. A fare chiarezza sulla situazione ci è pensato Todaro che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, affermando che il suo cuore è libero.

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze – ha raccontato -. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione”. Il ballerino infatti ora vuole concentrarsi esclusivamente sulla figlia a cui è legatissimo. “L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”, ha chiarito. Todaro ha poi parlato del legame con Elisa Isoardi con cui è nata una splendida amicizia. Il rapporto non si è trasformato in amore come avevano sperato in molti. “Siamo rimasti in buoni rapporti – ha confermato -. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”.

Qualche tempo fa anche Elisa Isoardi aveva parlato del rapporto con Todaro, smentendo la possibilità di una storia d’amore con il ballerino dopo l’addio a Matteo Salvini e il breve flirt con Alessandro Di Paolo. “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – aveva chiarito -. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”.