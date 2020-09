Raimondo Todaro torna a casa: “Fosse per me inizierei oggi stesso”

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata in maniera scoppiettante – forse addirittura troppo. Già dai primi giorni, in effetti, si sono succeduti alcuni piccoli incidenti di percorso che hanno minato la tranquillità del talent show di Milly Carlucci. Il “contrattempo” più importante è sicuramente quello vissuto da Raimondo Todaro, che ora sembra però pronto a tornare in pista.

Il ballerino, che quest’anno fa coppia con Elisa Isoardi, è infatti stato operato d’urgenza per risolvere quello che sembrava un piccolo problema di salute. Poco dopo la fine della prima puntata di Ballando con le Stelle, infatti, Raimondo ha accusato dolori addominali a causa dell’appendicite e i medici sono subito intervenuti. L’operazione sarebbe dovuta durare 20 minuti, ma sono insorte complicazioni che hanno tenuto Todaro sotto i ferri per circa 3 ore. Naturalmente, anche la degenza ne ha risentito: al posto dei consueti 2/3 giorni previsti in questo caso, il maestro di ballo è rimasto in ospedale per una settimana intera.

Solo lunedì 28 settembre finalmente Raimondo è potuto tornare a casa, e ha subito rivelato ai suoi fan di sentirsi pronto a ricominciare con gli allenamenti accanto ad Elisa Isoardi. “Fosse per me inizierei oggi stesso” – ha confessato tra le sue storie di Instagram, ribadendolo poi in diretta ai microfoni di Oggi è un altro giorno, intervistato da Serena Bortone. “Milly Carlucci sta sempre molto attenta, quindi lo scopriremo giorno dopo giorno, vogliono che sia tutto tranquillo”. Nulla dunque si sa ancora sul suo ritorno a Ballando, perché la produzione vuole andarci con i piedi di piombo.

Permane al momento l’incertezza sul futuro della coppia formata da Raimondo ed Elisa: durante la scorsa puntata, la Isoardi si è esibita da sola in un freestyle, conquistando giuria e pubblico. Una scena che ha emozionato tutti, svoltasi sotto gli occhi attenti – e un po’ commossi – di Todaro ancora nel suo letto d’ospedale. Nonostante qualche difficoltà, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco è riuscita così a rimanere in gara, sfruttando un piccolo cavillo del regolamento di Ballando. Ma non è ancora chiaro cosa accadrà nel corso del prossimo appuntamento, visto che il suo insegnante di ballo non ha ancora ripreso con gli allenamenti.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire come evolverà la situazione. Nel frattempo, Elisa Isoardi ricorda su Instagram il suo ballo in solitaria: “Una donna può anche ballare da sola quando serve” – ha rivelato. Tuttavia, aspetta anch’essa con ansia il ritorno di Todaro.