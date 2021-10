Raimondo Todaro e Francesca Tocca, è ritorno di fiamma: l’indiscrezione

Quella tra i ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca è stata una delle storie più seguite degli ultimi anni. Dalle nozze all’addio, i due sono riusciti ad attirare la curiosità del pubblico italiano appassionato di gossip. Tra i due, dopo un periodo molto difficile, sembra essere finalmente tornato il sereno e, soprattutto, l’amore.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la loro storia d’amore

Entrambi ballerini, Raimondo e Francesca si sono profondamente amati e la loro storia ha conquistato numerosi sostenitori. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati, hanno deciso di costruire la loro famiglia. Nel 2013, così, sono diventati genitori di Jasmine.

Una gioia così grande come quella della nascita del primo figlio, li ha convinti a compiere il grande passo e a pronunciare il fatidico sì nel 2014. Ormai marito e moglie, Francesca e Raimondo sono stati estremamente uniti, almeno fino alla crisi che ne ha determinato l’allontanamento e, poi, la separazione nel 2019.

Un addio che ha suscitato grande clamore. Mentre Raimondo Todaro era infatti ballerino nel programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, Francesca Tocca faceva parte del corpo di ballo di Amici. Ed è lì che conosce Valentin, allievo del talenti show, con il quale è fin da subito parsa evidente una profonda intesa.

In realtà, non si è trattato di un tradimento. I due a più riprese hanno affermato di aver affrontato una forte crisi coniugale ben prima del flirt della Tocca con il concorrente di Amici. Pur dimostrandosi profonda stima e grande rispetto, soprattutto per il bene della figlia Jasmine, la loro storia sembrava essere definitivamente finita. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate.

Raimondo e Francesca, torna il sereno: di nuovo insieme

Dopo il rumoroso addio a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro è entrato a far parte del cast di Amici, assumendo il ruolo di insegnante di danza. Grazie a Maria De Filippi, così, è tornato a lavorare fianco a fianco con la sua ex moglie. Una vicinanza che sembrerebbe proprio aver fatto bene alla coppia.

Per la gioia dei fan della coppia, il ritorno di fiamma sarebbe infatti finalmente realtà. Stando ad una indiscrezione, rilasciata dal settimanale Chi, i due sarebbero non solo ritornati insieme, ma vivrebbero di nuovo sotto lo stesso tetto.

Francesca e Raimondo, che sono sempre stati riservatissimi, al momento non hanno né smentito ne confermato l’indiscrezione. Sorprenderanno presto tutti con un annuncio ufficiale?