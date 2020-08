Raimondo Todaro dimentica Francesca Tocca e balla con Elisa Isoardi

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le stelle sta per iniziare e le coppie sono state già decise, e uno dei ballerini più amati farà coppia con una conduttrice incredibile: stiamo parlando di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, che balleranno insieme per il talent di Milly Carlucci.

Oltre all’annuncio del programma, anche Elisa ha voluto condividere la sua gioia nel “beccarsi” il ballerino più gettonato. La Isoardi, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie che la vede abbracciata da Raimondo, mentre quest’ultimo ha le labbra corrucciate come se volesse dare un bacio affettuoso.

Le parole di Elisa che accompagnano il post sono piene di entusiasmo per questa grande avventura e anche i suoi ammiratori sembrano molto contenti per questa coppia annunciandoli, già, come possibili vincitori tra i commenti. La Isoardi si sta allenando da giorni, tenendo in gran segreto l’identità del suo insegnante.

Ora che la notizia è nota a tutti, dallo scatto pubblicato non si può non notare quanto Elisa e Raimondo sembrino essere molto affiatati e, chissà, potrebbe esserci anche dello spazio per qualcosa di più. D’altronde, sia l’ex conduttrice della Prova del cuoco, sia Todaro, si sono ripresi da poco dalle rispettive precedenti delusioni d’amore.

Per settimane al centro dei rumours, Raimondo è di nuovo scapolo in seguito alla rottura con la moglie Francesca Tocca, ballerina di Amici. Nonostante i due abbiano avuto una figlia insieme e siano stati sposati per molti anni, la bella ballerina si è innamorata di un ex concorente del talent, ovvero Valentin Alexandru Dumitru. Seppur la loro storia non sia stata subito resa nota, Francesca ora non nasconde più la sua relazione con Valentin e sui social straripano post che sottolineano il loro amore.

Raimondo, qualche mese fa, è stato fotografato con Paola Leonetti dopo alcune voci su un flirt con Bianca Guaccero che è stato prontamente smentito, poiché tra i due c’è solo una bella amicizia, ma non ha mai veramente confermato, nemmeno su Instagram, il suo nuovo amore.

Anche Elisa è fresca di rottura con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, che ha lasciato all’inizio del 2020. La Isoardi aveva già avuto una precedente delusione con Matteo Salvini, e -forse- è ancora troppo presto per un’altra relazione. Ma mai dire mai, nel dance show di Milly Carlucci potrebbe succedere di tutto.