Da Rai a Mediaset: le date d’inizio dei programmi

editato in: da

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

L’autunno è ormai alle porte e stanno per tornare i programmi Mediaset e Rai. Tanti gli show attesissimi dal pubblico che segneranno il ritorno sul piccolo schermo di conduttrici amatissime come Maria De Filippi, Milly Carlucci e Simona Ventura. Si parte con lunedì 30 agosto che segnerà l’esordio della nuova edizione di Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti.

Il 6 settembre invece sarà la volta di Pomeriggio Cinque, programma cult di Barbara D’Urso. Nello stesso giorno torneranno anche Quarta Repubblica su Rete 4, Agorà, Elisir e Quante Storie su Rai 3. Il 7 settembre su Rai 2 andrà in onda il Festival di Castrocaro, mentre mercoledì 8 settembre è prevista la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto?

A seguire il 9 settembre gli spettatori potranno godersi i Music Awards condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti su Rai 1. Il 13 settembre è un giorno di grandi ripartenze in Rai con il ritorno di alcuni fra i programmi più amati, da Storie Italiane, con Eleonora Daniele, a Unomattina, passando per È Sempre Mezzogiorno, Oggi è un altro Giorno, Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e Soliti Ignoti. Su Rai 2 saranno disponibili Detto Fatto con Bianca Guaccero e I Fatti Vostri, per la prima volta senza Giancarlo Magalli. Anche su Canale Cinque riprenderanno alcune trasmissioni molto amate, come Forum e Uomini e Donne. Nella serata spazio alla nuovissima edizione del GF Vip.

Giovedì 16 settembre, Ilary Blasi sarà al timone di Star in the Star, proprio quando su Sky Uno ripartirà X Factor. Il giorno successivo Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show. Nella giornata di sabato 18 settembre sul piccolo schermo ci saranno Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, e Tu Sì Que Vales con Maria De Filippi e Belen Rodriguez.

Domenica 19 settembre, Mara Venier sarà al timone di Domenica In, seguita dallo show di Francesca Fialdini, Da Noi… a Ruota Libera. E se lunedì 20 settembre, Federica Panicucci condurrà ancora una volta Mattino Cinque, il 24 settembre segnerà l’esordio di Scherzi a parte con la conduzione di Enrico Papi. Il 27 settembre è la data di inizio de L’Eredità, mentre il 3 ottobre tornerà Che tempo che fa. Attesa anche per le Iene (inizierà il 5 ottobre) e Ballando con le Stelle (il 16 ottobre).