Rai, le fiction della stagione 2021-2022 tra graditi ritorni e novità

Una stagione ricca di serie televisive tra riconferme e novità, è quella in programma per il 2021 – 2022 sulla Rai che ha costruito un palinsesto molto eterogeneo che possa raggiungere il gradimento del pubblico più ampio.

È stata presentata la nuova stagione televisiva che accompagnerà i telespettatori a partire dall’autunno del 2021, e non potevano mancare anche le fiction che sono tra gli appuntamenti più amati dai telespettatori.

Rai 1, le serie dell’autunno

La rete ammiraglia Rai in autunno presenterà diversi progetti. Tra questi c’è Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati, un medical drama che vede alla regia Riccardo Donna. Un professore, invece, è una serie che vede come protagonista Alessandro Gassman che interpreta un insegnante di filosofia dal passato da scoprire. Con Claudia Pandolfi e Paolo Conticini, regia Alessandro D’Alatri. Molto atteso il tv movie Carla, che racconta la storia della celebre ballerina recentemente scomparsa Carla Fracci, che viene interpretata da Alessandra Mastronardi. In palinsesto anche la docufiction Romanzo Radicale che racconta di Marco Pannella. Le montagne del cuore, poi, ripercorre la storia d’amore tra lo scalatore – giornalista di Walter Bonatti e l’attrice Rossana Podestà, interpretati rispettivamente da Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Infine Non ti pago con Sergio Castellitto. In programma anche quattro serate ispirate al celebre romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni nell’ambito del lavoro condotto in seno all’Alleanza Europea – che ormai da diversi anni vede la Rai collaborare con i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania).

Show al debutto, invece, Non mi lasciare con Valeria Puccini che porta in scena una poliziotta. Mentre graditi ritorni sono I bastardi di Pizzofalcone con la terza serie e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nell’ambito di serie tv di stampo medical è prevista la messa in onda Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido.

Tra le novità tv movie Crazy for football con Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini in cui si parla di uno psichiatra che vede il calcio come terapia e Sorelle per sempre con le attrici Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Da segnalare anche Purché finisca bene: Digitare il codice segreto e Tutta colpa della Fata Morgana.

Per quanto concerne il daily drama torna l’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Rai 1, le serie del 2022

Il 2022 di Rai 1 segna il ritorno di serie che hanno ottenuto grande successo nella passata stagione televisiva. Da Don Matteo, che andrà in onda con la 13esima stagione, a Doc nelle tua mani con Luca Argentero, senza dimenticare Mina Settembre con Serena Rossi e Makari.

Tra le altre fiction si possono ricordare Noi, family drama che scava nella vita di tre figli; il crime drama Bianca che vede come protagonista una non vedente che fa da consulente per la polizia di Genova e la terza stagione di Nero a metà. La collaborazione internazionale si articola in diversi progetti: con HBO con il nuovo capitolo della serie L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, con una coproduzione a guida italiana con Sopravvissuti e, infine, Esterno notte coprodotto con Arte France sul rapimento di Aldo Moro da parte delle BR.

Rai 2, le serie in programma

Su Rai 2 si possono segnalare alcuni graditi ritorni: L’Ispettore Coliandro con quattro nuovi episodi, la seconda stagione rispettivamente di Volevo fare la rockstar e di Mare fuori, mentre per Il Cacciatore andrà in onda la terza stagione.

Rai 3, Un posto al sole

Per Rai 3, invece, è in programma la messa in onda della 25esima stagione del romance – comedy – drama Un posto al sole.