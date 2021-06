Rai, dipendenti in sciopero: i programmi estivi a rischio

editato in: da

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

I dipendenti Rai si preparano allo sciopero di un mese, mettendo a rischio i programmi estivi. La prossima settimana partirà ufficialmente la stagione estiva dell’azienda di viale Mazzini con tanti nuovi programmi che sostituiranno le trasmissioni in chiusura. Da Oggi è un altro giorno sino a La Vita in Diretta, gli show Rai si prenderanno una pausa, lasciando spazio a nuovi format.

Quest’ultimi però potrebbero avere dei problemi a causa del lungo sciopero annunciato in queste ore. Alcuni lavoratori della Rai infatti si fermeranno dal 28 giugno al 28 luglio. Ad annunciarlo è stata proprio l’azienda in una nota: “Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, comunichiamo che è stata proclamata l’astensione dalle prestazioni accessorie e straordinarie nel periodo dal 28 giugno al 28 luglio – si legge -. Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche“.

Ma quali saranno i programmi in onda nel periodo estivo? Su Rai Uno al mattino andrà in onda Unomattina Estate, seguito dal format Quelle Brave Ragazze e dalle repliche di Don Matteo. Nel pomeriggio ci sarà La Vita in Diretta Estate, mentre in prima serata sono conontfermate le tre puntate dei Music Awards con Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Largo spazio poi alle repliche de Il Giovane Montalbano 2 e La strada di casa, al debutto di The Resident e di Velvet Collection 2.

Su Rai Due ci sarà grande spazio per lo sport con i Mondiali di nuoto e il Tour de France. In prima tv anche tanti serial, come Hawaii Five-0, Blood & Treasures, MacGyver III e Squadra Speciale Cobra. Nella serata del giovedì invece andranno in onda degli speciali musicali dedicati a Vasco Rossi, Woodstock e Arbore. Su Rai Tre al mattino ci saranno Tutta Salute e Mi manda Rai3, mentre Geo Magazine sostituirà al 1 luglio Geo. In prima serata l’appuntamento è con Blob, poi Vox Populi e Un posto al Sole. Fra i programmi in prima serata Storie Maledette di Franca Leosini e uno special dedicato al grande musicista Ezio Bosso. Non mancheranno Salvo Sottile con Prima dell’alba, Chi l’ha visto? e le serie tv Maria Theresia e Maximilian.