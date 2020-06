Rai, Balivo lascia. E la Guaccero va avanti con Detto Fatto fino a luglio

editato in: da

Bianca Guaccero su Instagram: semplicemente stupenda

Bianca Guaccero può dirsi più che soddisfatta del suo lavoro. Ha, infatti, annunciato una bella notizia per i telespettatori: il suo programma Detto Fatto, proprio come già successo con Domenica In, è stato ufficialmente prolungato.

Sempre sorridente, ironica e bellissima, Bianca Guaccero ha dimostrato di essere in grado di guidare Detto Fatto con grande professionalità, riuscendo ad ottenere buoni risultati in termini di ascolti. A riconoscerle il merito anche la Rai che ha deciso di prolungare il suo programma e di mandarlo in onda fino al 3 luglio. Solo allora la conduttrice potrà riposarsi e godersi delle meritate vacanze.

Ad annunciare la bella notizia la stessa Bianca Guaccero che, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram ha comunicato la decisione a tutti i suoi fan:

Benvenuto Giugno! E noi – ha aggiunto la conduttrice – andremo avanti fino al 3 Luglio! Intanto ci vediamo domani alle 14! Stesso posto!

Diversa, invece, la scelta della collega Caterina Balivo, che ha deciso di lasciare la conduzione del suo famoso Vieni da Me per cogliere nuove sfide e dedicarsi ad altri progetti. Durante l’ultima puntata del programma, infatti, con le lacrime agli occhi ha annunciato e spiegato la sua decisione:

Questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro che anche io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me. È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo.

Già da giorni circolavano voci sulla decisione della Balivo di lasciare Vieni da Me, ma le sue parole hanno, in ogni caso, lasciato di stucco i telespettatori più affezionati del programma. Molti, attraverso i social, hanno manifestato dispiacere per la scelta di Caterina ma, allo stesso tempo, le hanno dimostrato grande affetto, augurandole buona fortuna per il suo futuro lavorativo. Quali siano, però, i progetti della conduttrice è ancora un mistero.

Insomma, in casa Rai si respira aria di cambiamenti. Mentre Bianca Guaccero si gode il suo successo, chi prendere il posto lasciato vuoto da Caterina Balivo?