La Rai dice addio a Detto Fatto: la Guaccero avrà un nuovo spazio

Mentre Bianca Guaccero tiene compagnia ai suoi followers su Instagram con Pronto Detto Fatto, i vertici della Rai stanno già decidendo il palinsesto tv dei prossimi mesi.

E secondo delle indiscrezioni del settimanale Oggi, la conduttrice pugliese non sarà riconfermata al timone del programma che ormai conduce da anni, Detto Fatto: sembrerebbe infatti che la trasmissione, lanciata da Caterina Balivo nel 2013, verrà cancellata.

Lo show di Rai 2 quindi, dopo una sospensione che era stata annunciata come momentanea, potrebbe non riprendere a settembre. Ma per tutti i fan di Bianca Guaccero ci sono buone notizie: la conduttrice, molto apprezzata dalla dirigenza, sarà alla guida di un nuovo programma, anche se al momento non ci sono dettagli in merito, come riporta Oggi:

A settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo, Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio.

Del resto la presentatrice aveva condotto, proprio nei mesi scorsi, anche Una storia da cantare su Rai 1 insieme ad Enrico Ruggeri e, a quanto pare secondo voci di corridoio, avrebbe rifiutato altre proposte lavorative.

Intanto tutti gli ammiratori della Guaccero possono seguire il nuovo format Pronto Detto Fatto, la versione 2.0 del suo programma tanto apprezzato dal pubblico, in diretta su Instagram tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 15.30, sul profilo ufficiale della trasmissione.

Direttamente dalla sua abitazione, la conduttrice interagisce con i followers, che commentano durante la diretta, partecipando ai quiz, ai giochi e ai test con gli ospiti. Bianca in questa avventura è in stretto contatto con tutto il suo team e accompagnata “virtualmente” dai colleghi Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi, e Jonathan, con i quali ama divertirsi e rispondere alle domande live del pubblico che la segue.

Le puntate hanno già ottenuto un grandissimo successo, scatenando anche i gossip, prima su un presunto flirt fra la presentatrice e il calciatore Adil Rami, poi anche con il cantautore Fabrizio Moro. E mentre continua questa sua avventura sui social, il pubblico non aspetta altro che vederla in un nuovo programma tutto suo.