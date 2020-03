Rai 3 cambia il palinsesto: salta Agorà

editato in: da

Rai Tre cambia il palinsesto e salta Agorà. Il programma condotto da Serena Bortone infatti è stato sospeso. La Rai ha decretato lo stop anche per lo show d’informazione, come è accaduto per tante altre trasmissioni. Al posto di Agorà verrà trasmessa, dalle 8 alle 9, Rai News 24, mentre dalle 9 alle 10 ci sarà il Tg3.

Rai Tre non è l’unica rete televisiva che ha deciso di apportare importanti cambiamenti al palinsesto. Nei giorni scorsi la Rai aveva annunciato lo stop di altri show importanti, come Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, Detto Fatto di Bianca Guaccero e La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, bloccati per lasciare spazio all’informazione di La vita in diretta e Storie Italiane. Sospesa anche Porta a Porta, nonostante il parere contrario di Bruno Vespa, e Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli.

Lo stop è arrivato inoltre per Made In Sud, guidato da Stefano De Martino, che era previsto per il 30 marzo, e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che non inizierà a breve, come era stato annunciato.

Una scelta fatta anche da Mediaset che in una serie di comunicati nei giorni scorsi ha annunciato la sospensione di numerose trasmissioni. Mattino Cinque è stato rivoluzionato e andrà in onda senza Federica Panicucci, rimasta per il momento a casa. Sospesi Domenica Live di Barbara D’Urso, CR4 – La Repubblica delle Donne, Verissimo di Silvia Toffanin e Avanti un altro di Paolo Bonolis. Sia Rai che Mediaset hanno garantito che, non appena la situazione sarà tornata alla normalità, riprenderanno le normali trasmissioni.

Nei giorni scorsi Serena Bortone era stata indicata come la possibile sostituta di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta. Secondo alcune indiscrezioni dopo le difficoltà incontrate nello show, la conduttrice sarebbe pronta a lasciare il programma Rai e a sostituirla potrebbe arrivare proprio la giornalista. Per ora si tratta solamente di gossip che non sono stati in alcun modo confermati o smentiti.