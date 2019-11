Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane: “Insulti razzisti a mia figlia Pia”

editato in: da

Raffaella Fico si sfoga a Storie Italiane e racconta in lacrime un episodio di razzismo nei confronti della figlia Pia. La piccola ha 6 anni ed è nata dall’amore della modella per Mario Balotelli. Una love story tormentata e difficile che ha portato i due ex a scontrarsi spesso anche riguardo la paternità della bambina.

Oggi però Mario e Raffaella hanno scelto di lasciarsi il passato alle spalle e si sono riappacificati. Pia è riuscita a costruire uno splendido rapporto con il calciatore che nel frattempo ha avuto anche un altro figlio, Leon. La bambina è ancora piccola, ma questo non le ha impedito di subire degli insulti razzisti, come ha raccontato la stessa Fico, fra le lacrime, a Storie Italiane.

Nel programma di Eleonora Daniele, la showgirl ha svelato un episodio gravissimo e molto doloroso avvenuto nell’asilo che frequentava Pia. “Quando stavo con lui e facevo le serate in discoteca, mi è capitato che quando e entravo mi facevano il verso della scimmia – ha svelato Raffaella -. È capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di m***a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”.

“Queste cose sono così tristi nel 2019 – ha aggiunto l’ex gieffina -. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”. La Fico ha poi spiegato che la bambina era presenta alla partita Verona-Brescia dove Balotelli ha subito dei cori razzisti, infuriandosi.

“Noi la scena di Mario che ha tirato il pallone e ha fermato il gioco non l’abbiamo visto – ha rivelato a Eleonora Daniele -. La bambina ha visto un’intervista, subito dopo la partita, voleva consolarlo. Gli ha mandato un messaggio: ‘Sono stupidi, non ascoltarli'”.