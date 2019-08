Raffaella Fico, le rivelazioni sull’ex di Paola Caruso

editato in: da

Raffaella Fico rompe il silenzio e svela tutta la verità su Francesco Caserta, ex di Paola Caruso.

Nelle scorse settimane i due erano stati avvistati insieme, in seguito l’ex Bonas di Avanti Un Altro aveva commentato il presunto flirt, infuriandosi. La showgirl è mamma di Michelino, nato dopo la fine della relazione con Caserta. L’imprenditore non ha mai incontrato il piccolo e, nonostante i numerosi appelli lanciati dalla Caruso in diretta tv, non è avvenuta nessuna riconciliazione.

Di recente i rapporti si sono inaspriti e Paola ha svelato più volte su Instagram di non voler avere nulla a che fare con Caserta, ma di essere pronta a dichiarargli guerra per il bene di suo figlio.

“Come può, proprio lei – aveva detto la showgirl, riferendosi alla Fico -, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio? Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità? Non posso credere che sia amore”.

Dopo un lungo silenzio l’ex compagna di Balotelli, da cui ha avuto la piccola Pia, ha deciso di dire la sua. Nelle Stories di Instagram, Raffaella ha messo in chiaro la situazione, svelando di non avere nessuna relazione con Francesco Caserta. La love story sarebbe finita ancora prima di iniziare, dopo un brevissimo incontro.

“Con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento – ha spiegato -. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”.

Anche Caserta, che attualmente si trova a Porto Cervo in compagnia di una misteriosa bionda, ha smentito il flirt: “Io non conosco nessuno né tanto meno ho mai voluto conoscere qualcuno – ha scritto nelle Stories di Instagram -. Non date retta a tutte queste sciocchezze scritte dai giornalai annoiati dalla mancanza di notizie in Italia. Buona serata. Ah, dimenticavo. Impegnate il vostro tempo scrivendo articoli sulla nostra meravigliosa terra e non su cose non vere”.