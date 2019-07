Raffaella Fico, il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso e padre di Michelino

editato in: da

Raffaella Fico è di nuovo innamorata e il fortunato sarebbe Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso e padre del piccolo Michelino. La storia tormentata fra l’ex Bonas di Avanti un Altro e l’imprenditore ha riempito le pagine di gossip ed è finita persino in tv a Live – Non è la D’Urso.

Prima un amore travolgente, iniziato con un incontro casuale, poi l’addio improvviso subito dopo la scoperta della gravidanza da parte della showgirl. Paola Caruso ha affrontato la gravidanza da sola e dopo la nascita di Michelino ha cercato di ricucire i rapporti con l’ex senza però ottenere nessun risultato.

Secondo quanto svelato da Paola, Michelino non avrebbe mai incontrato suo padre e lei lo starebbe crescendo da sola.

“Il padre di mio figlio? Non è presente, assolutamente no – aveva svelato lei qualche tempo fa su Instagram -, anzi, si diverte a fare il pagliaccio in giro, accompagnato anche in maniera poco rispettosa nei confronti miei e del bambino. Proprio per colpa della nonna paterna mio figlio non ha un padre, che schifo – aveva aggiunto -. Certe cose non si possono recuperare, un dolore così profondo non si sanerà mai”.

Lontano da Paola Caruso e dal figlio, Francesco Caserta avrebbe trovato l’amore fra le braccia di Raffaella Fico. La modella napoletana, ex di Mario Balotelli da cui ha avuto la piccola Pia, ha da poco archiviato la relazione con Alessandro Moggi dopo una proposta di nozze.

La showgirl è stata avvistata a Brescia in compagnia di Caserta, dove avrebbe trascorso qualche giorno di relax. Insieme a loro, come ha svelato il settimanale Chi, anche alcune guardie del corpo, pronte a scortarli ovunque. Per ora Paola Caruso non ha ancora commentato il nuovo amore dell’ex, ma non è escluso che possa farlo presto, rispondendo alle domande dei fan.

Raffaella Fico invece non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardo la love story, anche se qualche settimana fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, aveva confessato di avere le idee chiare riguardo il suo futuro.

“Sono single, e ora sto molto bene così – aveva detto -. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna”.