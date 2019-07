Raffaella Fico e Francesco Caserta sono una coppia: la (dura) reazione di Paola Caruso

editato in: da

Paola Caruso è andata su tutte le furie.

Pare che la modella abbia scoperto, soltanto grazie alle indiscrezioni pubblicate sul settimanale Chi che il suo ex, Francesco Caserta, ora si frequenta con Raffaella Fico.

L’imprenditore e la showgirl reduce dalla rottura con Alessandro Moggi, si starebbero vedendo assiduamente e ormai farebbero coppia fissa.

La modella, che non ne sapeva niente, ha appreso della nuova frequentazione del padre di suo figlio Michele con Raffaella Fico, solo attraverso il magazine diretto da Alfonso Signorini. E questa cosa non le è andata giù.

Riportando la notizia, Chi definisce la showgirl addirittura ‘furiosa’, e leggendo le sue parole, non c’è dubbio che lo sia davvero: “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”.

La reazione di Paola Caruso al nuovo amore di Francesco Caserta, è l’ennesimo capitolo della travagliata storia che ha legato la modella e l’imprenditore e che, a causa del piccolo Michele, è destinata a continuare tra liti, ripicche, dispetti e rivelazioni mediatiche. Perché la Caruso non si arrende.

E dire che la loro relazione era iniziata sotto i migliori auspici. Paola e Francesco si erano incontrati per caso in aeroporto, lui si era offerto di portarle la valigia e, da quel gesto galante, era nata un’intensa storia d’amore. Tutto sembrava filare liscio, fino a quando, durante la sua partecipazione al programma Pechino Express, la modella ha scoperto di essere incinta.

“All’inizio – ha raccontato lei – la reazione del mio compagno è stata piena di gioia. Ma poi mi ha cacciato di casa ed è sparito.”

Oggi Michelino è nato e Paola Caruso si batte per avere dal suo ex quello che serve a suo figlio, ma i rapporti tra i due sono completamente logorati.

La notizia di Caserta che, secondo le rivelazioni del settimanale Chi, avrebbe trascorso un romantico weekend a Brescia in compagnia di Raffaella Fico, non poteva che essere un nuovo motivo di rabbia per la Caruso, che sta crescendo suo figlio da sola e non accetta che suo figlio non abbia un padre.

La showgirl continua infatti la sua battaglia per il suo bambino, anche se i risultati, al momento, sono nulli.