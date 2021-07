Raffaella Carrà, dove vedere i funerali in diretta tv

editato in: da

Raffaella Carrà, in centinaia alla camera ardente, tra fan e colleghi

Raffaella Carrà si è spenta il 5 luglio all’età di 78 anni, lasciando un enorme vuoto nel cuore di intere generazioni di italiani, che in lei hanno sempre visto un vero e proprio mito.

Le celebrazioni in onore dell’icona della tv sono iniziate mercoledì 7 luglio, con un corteo funebre che ha toccato alcuni luoghi simbolici legati alla vita e alla carriera della Carrà, come l’Auditorium Rai del Foro Italico – dove si svolse per anni il suo programma Carramba! – o il Teatro delle Vittorie, dove stata esposta una sua gigantografia la ritrae sorridente con la scritta “Grazie Raffaella”.

La Camera ardente invece è stata allestita al Campidoglio, nella sala della Protomoteca, dove sono giunti migliaia di fan, colleghi e amici, che hanno reso omaggio alla grande Raffaella e che hanno lasciato toccanti messaggi di addio a una delle donne che hanno fatto la storia della tv italiana.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 luglio alle 12, nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre in Piazza del Campidoglio. Per permettere a tutti i suoi fan di darle un ultimo saluto i funerali saranno trasmessi in diretta tv da Rai 1, con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12 e da Rete 4, con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15.

Sergio Japino, suo storico compagno che, anche dopo la fine del loro amore, non l’ha mai abbandonata, proprio nei giorni scorsi aveva scritto sui social: “Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”.

Negli ultimi giorni la Rai ha modificato il suo palinsesto in onore della “Raffa nazionale“: dalle 21.10 di giovedì 8 luglio sarà possibile rivedere la puntata del suo A Raccontare Comincia Tu con ospite Fiorello su Rai 3. Le repliche di quello che è stato il suo ultimo programma proseguiranno sulla stessa rete ogni giovedì in prima serata fino al 5 agosto. Venerdì 9 nella giornata dei funerali, dalle 20.30 fino alle 22.00 andrà in onda un lungo speciale su Rai 1 di Techetechetè dal titolo Omaggio a Raffaella.