Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini e dice la sua su De Filippi e Hunziker

Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini e dice la sua su Maria De Filippi e Michelle Hunziker. La signora della tv ha rilasciato una lunga intervista al Giornale in cui ha parlato ancora una volta di televisione, criticando la conduzione della collega a La Vita in Diretta.

Secondo la Carrà al programma mancherebbe il giusto brio e le notizie sarebbero affrontate dai presentatori con un po’ troppa rigidità. “Nelle trasmissioni del pomeriggio si piange troppo – ha spiegato -. Sì, sono tutte storie di uccisioni, morte. Comincia Eleonora Daniele al mattino, e si va avanti nel pomeriggio. Io non dico che non si debba andare in profondità di alcuni fatti e parlarne con opinionisti di livello. Ma bisogna alternare tutto a momenti di leggerezza”.

“Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono molto bravi – ha aggiunto Raffaella -, ma se potessero anche alleggerire un po’ le interviste sarebbe meglio. Differenziare, voltare pagina, è ciò che colora il programma”. Per ora nello scontro con Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso il contenitore Rai sta avendo la peggio.

Con grande sincerità la Carrà ha parlato anche di alcune celebri colleghe, da Simona Ventura a Mara Venier, sino a Michelle Hunziker, Maria De Filippi e Francesca Fialdini. Raffaella si è complimentata con loro sottolineando che hanno uno stile di conduzione preciso e molto personale.

“Michelle Hunziker ha un suo stile ben preciso – ha detto -, una personalità forte, uno stile che va oltre le mode. È inutile farsi ciuffi verdi, blu e rosa. Devi essere riconoscibile. Lei è determinata, fa scelte giuste”.

Raffaella ha lodato anche Maria De Filippi, che ha avuto modo di intervistare nella sua trasmissione: “Idem la De Filippi – ha spiegato -, è la più grande produttrice che esista in tv, ha talento e gusto per trovare programmi che piacciano. Molto personali anche Simona Ventura, la Venier – ha aggiunto -. Tra le giovani c’ è Francesca Fialdini, che condusse La vita in diretta”.