Pupo, atterraggio d’emergenza: GF Vip a rischio

GF Vip, chi entra nella casa: i nomi dei concorrenti ufficiali

La prossima puntata del GF Vip è a rischio per Pupo, costretto a un atterraggio d’emergenza durante il volo che doveva portarlo da New York a Londra. Fra poche ore andrà in onda una nuova puntata del reality, ma il cantante potrebbe non esserci. Venerdì scorso, mentre Signorini cercava di scoprire qualcosa di più su Serena Enardu, Pago, ma soprattutto il single Alessandro Graziani, Pupo non era in studio.

L’artista infatti si trovava negli Stati Uniti, impegnato in un concerto nella Grande Mela per festeggiare i 40 anni del brano Su di noi presentato a Sanremo nel lontano 1980. Enzo Ghinazzi è poi salito su un aereo che avrebbe dovuto portarlo a Roma, ma qualcosa è andato storto. Il volo infatti ha subito un fortissimo ritardo a causa di un atterraggio d’emergenza a Londra.

“Un passeggero molto indisciplinato – ha scritto Pupo sui social – ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”.

E mentre Pupo potrebbe non essere al Grande Fratello Vip, lasciando sola Wanda Nara, nella casa di Cinecittà la situazione è sempre più intricata. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo il bacio, continuano a respingersi e a riavvicinarsi. Lei ha confessato di aver vissuto una passione con un altro prima di entrare nel reality e questo pensiero la frena. “Finora non ho mai pensato all’esterno – ha confessato a Licia Nunez -, invece ora ci penso e ho gli incubi”.

Problemi anche per Serena Enardu e Pago che sono sempre più in crisi. Dopo il confronto con il fratello Pedro, il cantante è in preda ai dubbi e si è già scontrato più volte con l’ex tronista di Uomini e Donne che, in nomination, rischia di uscire.