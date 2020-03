Pronto Detto Fatto: la Guaccero trionfa, ma scoppia la polemica

editato in: da

Detto Fatto ha cambiato ufficialmente veste: è passato da Rai 2 a Instagram, inaugurando la diretta social tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 15.30 sul profilo ufficiale della trasmissione.

Insieme a Bianca Guaccero i colleghi Jonathan, Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi, che l’accompagneranno anche in questa nuova avventura.

Un inizio scoppiettante per Pronto Detto Fatto, la versione 2.0 del programma amatissimo dal pubblico: direttamente dalla sua abitazione la conduttrice pugliese ha interagito con i followers, che hanno commentato durante la diretta, partecipando ai quiz, ai giochi e ai test con gli ospiti.

Durante la trasmissione non sono mancati i colpi di scena: ad aprire la puntata è stato l’intervento di Giampaolo Gambi, che ne ha approfittato per lanciare qualche frecciatina ad altre trasmissioni che avrebbero deciso, proprio come Detto Fatto, di andare in onda attraverso Instagram.

Infatti senza giri di parole ha affermato: “Adesso ci copiano tutti! Improvvisamente si aprono programmi social!”. La Guaccero non ha potuto che essere d’accordo, ripetendolo anche altre volte durante la diretta.

Durante il collegamento con Jonathan la temperatura si è alzata: Adil Rami, ex fidanzato di Pamela Anderson e calciatore della nazionale francese, ha commentato in diretta, scrivendo alla Guaccero: “Lei è la più bella di tutte, molto di più di Pamela Anderson!”.

Lo stilista, che conosce lo sportivo, ha subito fatto notare il commento e ha colto l’occasione per incalzare la conduttrice, che leggermente in imbarazzo, non ha disdegnato i complimenti: del resto non ha mai fatto mistero di essere single e di cercare l’anima gemella. Scherzando Jonathan ha detto all’amica: “Ma può essere che uno passa dalla Anderson alla Guaccero?”.

Purtroppo, proprio mentre i due si punzecchiavano, tra battute e risate, è arrivata la notizia della scomparsa di Lucia Bosé. Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha saputo della triste notizia:

Mi dispiace un sacco. Abbiamo girato insieme Capri 3. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto… Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro.

Nonostante il momento di commozione in diretta, la presentatrice pugliese è riuscita a regalare ai suoi amati follower uno show leggero e divertente, senza deludere il pubblico a casa.