Pronto Detto Fatto: Bianca Guaccero litiga con Gambi, ma la verità è un’altra

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero è la protagonista di un divertente scherzo fatto durante l’ultima diretta di Pronto Detto Fatto. La conduttrice infatti ha finto una lite con il collega Giampaolo Gambi, spaventando i follower di Instagram.

Come è ormai noto, Detto Fatto è stato sospeso dalla Rai insieme a tanti altri programmi, da Vieni da Me di Caterina Balivo a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. La Guaccero però non si è persa d’animo e ha organizzato una versione alternativa del suo show su Instagram. Ogni giorno alle 14 vanno in onda delle dirette sul profilo della trasmissione, con protagonisti Giampaolo Gambi, Jonathan e Carla Gozzi.

Il comico e la presentatrice ogni giorno si sfidano in diretta e oggi il Gambi avrebbe dovuto sottoporsi a una penitenza. La Guaccero ha scelto di farlo vestire da donna, ma l’attore ha reagito male. “A casa mia mi dà fastidio! Non ho bisogno di fare il cretino”, ha detto, di fronte a una reazione di questo tipo, Bianca è apparsa sconvolta: “Ma sei serio? Sei fuori luogo! Non è questo il momento più opportuno. Ma come ti permetti? Non puoi fare questa partaccia in diretta. Ti sta dando alla testa questa quarantena! Se non vuoi partecipare, chiudi la conversazione e passiamo avanti”.

Poco dopo la conduttrice ha aggiunto: “Ragazzi, scusatemi. Non mi aspettavo tutto questo, anche perché ha fatto molto peggio in diretta. Mi ha confuso. Una persona pessima! Lui ha deciso di fare questa sceneggiata”. La litigata su Instagram ha scatenato le reazioni dei fan su Instagram, fra chi si è schierato dalla parte di Gambi e chi ha appoggiato Bianca.

In seguito la Guaccero ha rivelato che si trattava di uno scherzo organizzato insieme al collega e che nemmeno la regia era a conoscenza. “Mi sono arrivate delle parolacce dalla regia”, ha confessato Bianca, mentre Gambi ha affermato: “Mi stanno arrivando insulti e parolacce!”.