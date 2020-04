Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero indossa una parrucca: la confessione su Instagram

editato in: da

Bianca Guaccero, Detto Fatto 2019-2020: look e curiosità

Bianca Guaccero indossa una parrucca. A confessarlo è stata proprio la conduttrice durante una puntata di Pronto Detto Fatto in cui ha sfoggiato un’inedita frangetta. Nei giorni scorsi i fan di Instagram avevano notato l’inedito cambio look dell’attrice complimentandosi con lei e chiedendole come avesse fatto a realizzare un taglio così perfetto da sola.

La risposta è arrivata nel corso dell’ultima puntata di Pronto Detto Fatto, lo show in onda su Instagram che ha sostituito Detto Fatto. Il programma Rai infatti ha subito un momentaneo stop, seguendo il destino di diverse trasmissioni molto amate, da La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Vieni da Me di Caterina Balivo. Nel corso di una chiacchierata, Jonathan ha notato il cambio look della collega: “Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”, le ha detto.

La Guaccero ha risposto con un sorriso: “Sì, sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io – poi però ha svelato la verità -. In realtà però devo fare una confessione. Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”. Una rivelazione che è stata accolta con stupore dai telespettatori e che ha dimostrato, ancora una volta, la grande sincerità della showgirl.

Bianca è alla guida di Detto Fatto da circa due anni, durante i quali è riuscita a sostituire egregiamente Caterina Balivo. Un’impresa tutt’altro che semplice visto che la conduttrice non solo è molto amata dal pubblico, ma aveva costruito il programma adattandolo al suo stile. Con il tempo e grande pazienza, anche dopo l’addio di Giovanni Ciacci, la Guaccero ha conquistato i telespettatori. Attrice, ballerina e cantante: è un’artista a tutto tondo e anche su Instagram non delude mai le aspettative, con Stories divertenti e che toccano il cuore.

“All’inizio non è stato facile – aveva raccontato qualche settimana fa a Vanity Fair -: prendevo il posto di una persona che il programma lo ha fatto nascere, crescere e vivere e so bene che i cambiamenti sono destabilizzanti per il pubblico. Sentivo, però, di dovermi lanciare. Non ero una conduttrice e, così, ho pensato di mettere a disposizione il mio bagaglio, la musica, il canto, il ballo: tutto quello che ho imparato a fare negli ultimi vent’anni. Mi ci sono buttata a capofitto senza sapere cosa ne sarebbe venuto fuori, ma è andata bene e, un po’ come avviene in tutte le cose, le situazioni prendono il volto di chi le gestisce”.