Programmi tv, cosa cambia durante le feste

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

C’è chi va in vacanza e chi tiene compagnia agli spettatori con puntate speciali dei loro show preferiti: con le festività cambia il palinsesto dei programmi tv, donando quell’atmosfera natalizia che piace tanto al pubblico. Ma cosa cambia rispetto alla normale programmazione?

Iniziamo dalle reti Mediaset. A partire dalla settimana di Natale gli affezionati spettatori di Barbara D’Urso e Maria De Filippi dovranno rinunciare ai loro imperdibili appuntamenti in daytime (e in prima serata), che lasciano il posto alle consuete commedie natalizie e non solo. L’ultima puntata dell’anno di Amici 2020 è andata in onda sabato 19 dicembre e farà una pausa più lunga del solito. La produzione ha deciso, infatti, di consentire ai giovani allievi di Amici 2020 di trascorrere le feste insieme alle loro famiglie fino all’Epifania. Ecco allora che la prima puntata del nuovo anno andrà in onda sabato 9 gennaio 2021, sempre in daytime, in attesa di conoscere le sorti della fase finale in prima serata che dovrà tenere conto di eventuali nuove misure anti Covid.

Oltre ad Amici va in pausa anche l’altro programma cult di Maria De Filippi, Uomini & Donne, che si prende una pausa fino a gennaio 2021. Gli spettatori dovranno attendere per le nuove puntate in prima visione del dating show più seguito della televisione italiana, rinunciando per qualche settimana ai battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e alle vicende amorose di tronisti e corteggiatori. Buone notizie, però, per i fan di Maria: da sabato 9 gennaio 2021 in prima serata ricomincia C’è Posta per Te, con una nuova attesissima edizione ricca di ospiti ed emozioni.

Anche l’amatissima regina di Canale 5 Carmelita D’Urso si prende una doverosa pausa natalizia, dopo aver intrattenuto milioni di affezionati telespettatori con i suoi programmi tv. La stessa conduttrice ha salutato il suo pubblico durante l’ultima diretta di Live – Non è la D’Urso in onda domenica 20 dicembre, ringraziando tutti visibilmente commossa per un’edizione tanto fortunata del programma. Barbarella tornerà in tv domenica 10 gennaio il pomeriggio con Domenica Live e la sera con Live – Non è la D’Urso, mentre lunedì 11 gennaio ripartiranno le puntate in diretta di Pomeriggio 5.

Non va in vacanza il Grande Fratello VIP che continuerà ad andare in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5, ma con una splendida sorpresa per i fan. Il reality show condotto da Alfonso Signorini terrà compagnia agli spettatori anche la notte del 31 dicembre, per aspettare l’anno nuovo insieme ai concorrenti, gli opinionisti e tutti gli ospiti in studio. Un Veglione un po’ diverso dal solito, ma necessario data l’impossibilità di organizzare il Capodanno in Musica di Canale 5 con Federica Panicucci, così com’era previsto da palinsesto.

Neanche Silvia Toffanin va in vacanza con il suo Verissimo. Nella puntata andata in onda sabato 19 dicembre la padrona di casa ha annunciato che terrà compagnia al suo pubblico con una puntata molto speciale in onda il giorno di Santo Stefano. La Toffanin si prepara ad accogliere in studio tanti ospiti amatissimi dai telespettatori, a cominciare da Maria De Filippi in pausa con i suoi programmi cult, per proseguire poi con la splendida Vanessa Incontrada e, per il pubblico più giovane, i Me contro Te. Dato che sabato 26 dicembre non andrà in onda Amici, la puntata speciale di Verissimo inizierà a partire dalle 15.

Cambi di palinsesto anche in casa Rai, dove non mancano i programmi che (giustamente) vanno in vacanza in occasione del Natale. Come sempre nel mese di dicembre si interrompono le dirette per lasciare spazio ai grandi classici Disney, alle commedie natalizie ma anche a qualche prima visione. Il 20 dicembre sono andate in onda le ultime puntate dell’anno di Domenica In con Mara Venier e di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, che torneranno a gennaio dopo l’Epifania. Al loro posto ogni domenica andranno in onda dei film. Ma la Rai ha pensato a qualche bella sorpresa per il suo pubblico, a cominciare dal 26 dicembre con Affari tuoi (Viva gli sposi!) in prima serata su Rai 1. La prima di una serie di sette puntate speciali del celebre “gioco dei pacchi” condotte da Carlo Conti con alcuni ospiti fissi, come Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

Buone notizie per gli affezionati spettatori di mamma Rai: dopo qualche perplessità iniziale causa-Covid e Dpcm, è stato confermato il Capodanno in compagnia di Amadeus con il suo L’Anno che Verrà. Lo show con cui dal 2003 Rai 1 intrattiene il pubblico nella notte di San Silvestro è confermato e andrà in onda negli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Amadeus si prepara a intrattenere il pubblico con un cast ricco di ospiti, come Gianni Morandi, Nino Frassica, Piero Pelù, Arisa e i Ricchi e Poveri. Tra gli artisti pronti ad allietare il pubblico con la loro musica ci sarebbero anche J-Ax, reduce dalla terza edizione di All Together Now, e la cantante Annalisa.