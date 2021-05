Programmi Rai Uno: chi resta e chi se ne va, le novità

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Con l’arrivo dell’estate si delineano le novità per i programmi di Rai Uno. Chi va e chi resta? Per le conferme ufficiali bisognerà attendere qualche mese, ma secondo le prime indiscrezioni ci saranno molti cambiamenti a partire dall’autunno.

Fra le grandi conferme per la prossima stagione c’è senza dubbio Storie Italiane di Eleonora Daniele, un format ormai collaudato e molto apprezzato da pubblico. Dubbi invece per Unomattina che potrebbe, secondo TvBlog, subire dei cambiamenti non solo al livello della conduzione. Dopo il successo della prima stagione, in autunno tornerà È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. La presentatrice dovrebbe tornare al timone anche di The Voice Senior, grande scoperta di questa stagione televisiva in onda dopo Tale e Quale Show.

Nel pomeriggio di Rai Uno ci sarà ancora spazio per Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e Il Paradiso delle Signore. A condurre La Vita in Diretta invece dovrebbe essere, anche nel 2021, Alberto Matano, dopo l’esperimento, ben riuscito, della conduzione in solitaria. Nel week end ci saranno ancora ItaliaSì con Marco Liorni, ma con alcuni cambiamenti, e le Linee. Verso la riconferma UnoMattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi e Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

A sorpresa Mara Venier potrebbe guidare ancora una volta Domenica In, nonostante le dichiarazioni di qualche mese fa. Mentre è indubbia la conduzione di Amadeus a i Soliti ignoti. La prima serata di Rai Uno nella prossima stagione sarà dominata non solo dalle fiction, ma anche da tanti programmi.

Si parla del ritorno di Tale e Quale Show con Carlo Conti il venerdì e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Per quanto riguarda le novità si parla di uno show di Alessandro Cattelan e uno di Amadeus ispirato agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Mentre il pubblico attende il grande ritorno di Caterina Balivo che sarebbe pronta per una prima serata. La conduttrice dopo l’addio a Vieni da Me e l’esperienza come giurata ne Il Cantante Mascherato, avrebbe deciso di rimettersi in gioco con uno show innovativo e nelle sue corde.