Programmi Rai 2020-2021: quando iniziano e chi li conduce

editato in: da

Rai 1 daytime: i volti e i programmi della stagione 2020-2021

Dopo la pausa estiva, la programmazione televisiva è pronta a ricominciare. Per quanto riguarda la proposta Rai, si può parlare di diverse novità, ma anche di grandi ritorni. Data questa doverosa premessa, vediamo quando iniziano e da chi saranno condotti i programmi della tv di Stato per la stagione 2020/2021.

Si parte lunedì 7 settembre 2020 alle 6.45, con la prima puntata di Unomattina. Alla guida della storica trasmissione di Rai 1, che ha iniziato ad andare in onda nel lontano 1986, ci sarà un cambio della guardia. Al posto della coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti, subentreranno infatti la giornalista Monica Giandotti, volto molto amato dal pubblico Rai anche grazie alla conduzione di Agorà Estate, e il collega Marco Frittella.

Prontissima al ritorno in tv è anche Eleonora Daniele che, neo mamma di Carlotta, sarà alla guida di Storie Italiane. Anche nel suo caso, la data di partenza prevista – sempre su Rai 1 – è lunedì 7 settembre alle 9.55. Come sopra accennato, la proposta Rai per la stagione 2020/2021 è caratterizzata da importanti novità.

Tra queste, rientra indubbiamente l’avvio di Oggi è un Altro Giorno, programma che avrà il compito di sostituire la fascia lasciata libera, sulla rete ammiraglia di Mamma Rai, da Vieni da Me. Trasmissione incentrata sull’attualità e con il dibattito pubblico come cardine, sarà condotta da Serena Bortone, che ha da poco concluso l’esperienza di Agorà, avviata nel 2017. Il nuovo programma di Rai 1 prenderà il via il 7 settembre a partire dalle 14.00.

Manca pochissimo anche all’accensione delle luci nello studio de La Vita in Diretta. L’avvio della nuova stagione della trasmissione di Rai 1 è previsto per il 7 settembre alle 17.05, con Alberto Matano come unico ‘padrone di casa’ del programma che, ormai da anni, racconta con lucidità ed eleganza la realtà del nostro Paese e del mondo.

Per martedì 8 settembre è invece prevista la ripartenza di un altro grande classico della proposta Rai, ossia Porta a Porta, la cui nuova stagione inizierà alle 23.20. Alla conduzione, come sempre, Bruno Vespa.

Sono tanti gli appuntamenti Rai attesi per la stagione 2020/2021. Tra questi, spicca senza dubbio ItaliaSì!. Lo spazio televisivo settimanale condotto da Marco Liorni tornerà sabato 12 settembre su Rai 1. Come rivelato dal conduttore stesso nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ci sarà un cambio d’orario. La diretta durerà di più e partirà alle 16.25 invece che, come nelle stagioni precedenti, alle 16.45.

Degno di un cenno è anche il nodo Ballando con le Stelle. Il dance show di Milly Carlucci, come rivelato da lei stessa sul profilo Instagram del programma mercoledì 2 settembre 2020, vedrà ‘alzarsi il sipario’ sulla nuova edizione il 19 settembre.

Il 13 settembre alle 14.00, sempre su Rai 1, appuntamento con la nuova stagione di Domenica In, che vedrà nuovamente zia Mara a fare gli onori di casa. Il giorno seguente, invece, è invece il turno della ripresa del quiz preserale di Amadeus Soliti Ignoti – Il Ritorno e dell’inizio di 60 Minuti, spazio in seconda serata condotto da Monica Maggioni, che andrà in onda su Rai 1 tutti i lunedì in seconda serata.

I telespettatori Rai sono in attesa anche di venerdì 18 settembre 2020, che vedrà l’inizio della decima edizione di Tale & Quale Show. Il cast, che comprende nomi come Luca Ward e Pago, è stato annunciato da Carlo Conti all’inizio del mese di agosto. Domenica 20 settembre 2020 via pure a Linea Verde, con alla guida Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli.

Tornando alle grandi novità Rai, è impossibile non citare Antonella Clerici, che con il suo nuovo cooking show È Sempre Mezzogiorno è pronta ad augurare buon appetito al pubblico di Rai 1 a partire dal 28 settembre (ovviamente alle 12.00). Ad annunciare il giorno definitivo di inizio della sua avventura professionale è stata la conduttrice legnanese con un post pubblicato su Instagram mercoledì 2 settembre.

Lunedì 28 settembre riprenderà anche il quiz show L’Eredità, condotto per la terza stagione da Flavio Insinna. La serata di domenica 27 settembre segnerà invece il ritorno di Che Tempo che Fa, la cui nuova edizione, condotta da Fabio Fazio affiancato come sempre da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, andrà in onda su Rai 3.

Per un altro appuntamento molto amato dal pubblico Rai, ossia Detto Fatto, bisognerà aspettare fine ottobre per via del Giro d’Italia. Alla guida ci sarà ancora una volta Bianca Guaccero, il cui autunno di lavoro inizierà un po’ prima con il ruolo di giurata a Tale & Quale Show.

Rimanendo sempre nell’ambito della proposta di Rai 2, concludiamo ricordando che il 14 settembre si alza il sipario sulla nuova stagione de I Fatti Vostri, che vedrà Samanta Togni esordire come compagna di viaggio di Giancarlo Magalli.