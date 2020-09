Programmi Mediaset 2020-2021: quando iniziano

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Dopo la pausa estiva, si apre anche per Mediaset la stagione televisiva 2020/2021. Anzi, per essere precisi si è già aperta con la ripresa, oggi 7 settembre 2020, di Mattino Cinque: la prima puntata è andata in onda a partire dalle 8.45 (alla conduzione Federica Panicucci e Francesco Vecchi). Sono diverse le proposte che le reti del Biscione mettono in primo piano. Tra le principali rientra senza dubbio l’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi.

Archiviata quella che ha visto alla guida Filippo Bisciglia – e, per la prima volta nella storia del docu-reality, la presenza di coppie Vip e di persone non appartenenti al mondo dello spettacolo assieme – è la volta della parentesi autunnale.

L’edizione di Temptation Island condotta dalla Marcuzzi vedrà solo coppie di persone non celebri, con lo scopo di evitare sovrapposizioni con la quinta stagione del Grande Fratello Vip.

Dopo uno slittamento dovuto a quanto pare alla rottura di una delle coppie e alla necessità di organizzare un falò anticipato – la messa in onda della prima puntata era inizialmente prevista per il 9 settembre – nella giornata di domenica 6 settembre è stata annunciata la nuova data: il 16 settembre in prima serata si ‘alzerà il sipario’.

Il 10 settembre 2020 torna un appuntamento molto amato dai telespettatori Mediaset: stiamo parlando di Chi Vuol Essere Milionario?, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti ormai arrivato alla quindicesima stagione.

Anche il secondo week end di settembre è ricco di appuntamenti importanti per i fan della programmazione Mediaset: sabato 12 parte infatti la settima edizione di Tú sí que vales con lo stesso cast della stagione precedente, mentre domenica 13 è la volta di Live – Non è la D’Urso.

Cosa dire, invece, degli altri programmi dell’amatissima conduttrice campana? Che l’appuntamento con l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque è previsto per il 7 settembre a partire dalle 17.10. Il 13 settembre, invece, alle 17.22 riparte Domenica Live.

Il secondo lunedì di settembre segna un altro grande ritorno: quello del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, a partire dalle 21.20, è pronto, per la seconda volta di seguito, a fare gli onori di casa come conduttore del reality, che sarà caratterizzato, anche per questa stagione, dal doppio appuntamento settimanale.

Rimanendo in casa Mediaset ma guardando a Italia 1, è impossibile non chiamare in causa Le Iene: il programma di inchieste di Davide Parenti tornerà in onda il 6 ottobre. Con la ripartenza del campionato di serie A torna pure Tiki Taka, il cui ‘calcio d’inizio’ è previsto per il 21 settembre in seconda serata. Grande novità di questa stagione è la conduzione di Piero Chiambretti, che sostituisce Pierluigi Pardo.