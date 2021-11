Prodigi, dove e quando vedere lo show con Serena Autieri

Una prima serata dedicata al talento e alla solidarietà targata Rai e con una conduttrice amatissima dal pubblico: Serena Autieri torna con Prodigi – La musica è vita, programma giunto alla quinta edizione e che l’ha vista già al timone in quella precedente. Al suo fianco Gabriele Corsi, conduttore radiofonico e showman dalla voce inconfondibile e dalla simpatia travolgente, inseparabile membro del Trio Medusa.

Prodigi, quando e dove va in onda

Come annunciato in conferenza stampa, vedremo Serena Autieri in tv con Prodigi – La musica è vita mercoledì 17 novembre in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.20. Lo show dedicato al talento e alla solidarietà è realizzato in collaborazione con UNICEF ed Endemol Shine Italy e va in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World.

Sul palcoscenico si alterneranno nove giovanissimi talenti (tra i 10 e i 16 anni) tra performance di danza, canto e musica che verranno giudicate da alcuni volti noti dello spettacolo come la cantante Malika Ayane e l’amatissimo Maestro Beppe Vessicchio, che abbiamo visto in tante edizioni di Amici e del Festival di Sanremo, ma anche il cantautore Ermal Meta, i danzatori Samantha Togni e Luciano Cannito e, infine, Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Una grande opportunità per i giovani talenti

“Per me è un viaggio di amore e passione travolgente. Lo dico anche da mamma, siamo stati letteralmente travolti dal talento di questi ragazzi e speriamo di trasferirlo a casa, sostenendoli in quello che sognano e vogliono dimostrare”. Queste le parole di Serena Autieri a proposito di Prodigi, evento che ha preso molto a cuore e che si prepara a condurre con l’entusiasmo che la contraddistingue. La conduttrice è attualmente in onda ogni sabato pomeriggio con Dedicato, show che ha ottenuto un grande successo di pubblico la scorsa estate e che la Rai ha deciso di reinserire nei suoi palinsesti. Una bella soddisfazione, l’ennesima per una conduttrice e artista poliedrica come lei (che sa fare praticamente tutto).

Prodigi è una vetrina importante per i giovanissimi che mettono impegno, passione e dedizione nelle proprie passioni e l’opportunità per ricevere una borsa di studio offerta dall’UNICEF Italia. “Speriamo davvero che questi ragazzi siano un faro per chi è a casa e sente di avere lo stesso fuoco che arde dentro”, ha spiegato Serena Autieri in conferenza stampa. “Questo tipo di esperienze danno senso al nostro lavoro. In questo programma vedrete tanta gente che cerca di darsi una mano”, ha aggiunto il suo compagno d’avventura, Gabriele Corsi.

Tanti ospiti speciali nel nome della solidarietà

In via del tutto eccezionale sul palco di Prodigi – La musica è vita tornerà anche Flavio Insinna come special guest, che nella scorsa edizione è stato proprio al fianco della Autieri. Ma gli ospiti non finiscono qui, alla vigilia dell’importante traguardo dell’UNICEF, che si prepara a celebrare i 75 anni di vita.

Serena Autieri ospiterà gli Ambasciatori UNICEF Italia Lino Banfi e Alessandra Mastronardi, Stefano De Martino, Clementino, Roy Paci, Christopher Goddey e Ultimo, Goodwill Ambassador (Ambasciatore di Buona Volontà) in missione in Mali.