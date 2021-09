Primo Reggiani è diventato papà: “È nato l’amore della nostra vita”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Fiocco azzurro per Primo Reggiani: l’attore è diventato papà e lo ha annunciato su Instagram, a una settimana dalla nascita del suo piccolo. Con un romantico scatto che lo immortala insieme alla sua amata Federica, Reggiani ha voluto condividere la sua immensa gioia con tutti i suoi fan.

“È nato l’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo“, ha scritto l’attore a corredo della foto sui social, svelando anche il nome del suo primogenito, venuto alla luce lo scorso 1 settembre. Ovviamente la notizia è stata accolta con gioia ed entusiasmo da amici e fan dell’attore, che si sono congratulati per la nascita del piccolo Romeo.

“Auguri amico mio ❤️❤️❤️❤️❤️ che gioia”, ha scritto la collega Giulia Bevilacqua. A commentare la bella notizia anche l’attrice Vittoria Belvedere, che ha lasciato un bellissimo messaggio: “Auguri Super Papà!!! Benvenuti nel club dei genitori”. Tra i tanti pensieri affettuosi anche quelli di Laura Chiatti, Francesco Arca, Irene Capuano, senza dimenticare quelli dei suoi tantissimi follower, che hanno mostrato tutta la loro felicità per la coppia.

Qualche settimana fa Primo aveva annunciato a sorpresa la bella notizia: tra le sue storie di Instagram aveva condiviso uno splendido scatto proveniente dal profilo di Federica. Si trattava di un’instantanea che ritraeva la coppia al mare, con il bellissimo pancione della Pacchiarotti in evidenza. Qualche settimana prima la compagna dell’attore aveva condiviso una foto del suo pancione, che però era passata inosservata: Federica Pacchiarotti infatti è lontana dal mondo dello spettacolo e lavora come estetista.

Per Primo Reggiani questo è sempre stato un punto di forza: lui, che in passato era stato legato a Martina Stella e a Costanza Caracciolo, ha vissuto il suo amore con Federica sempre lontano dalla luce dei riflettori: “Alla luce delle mie esperienze passate, sono convinto che avere ciascuno il proprio personale ambito lavorativo, senza rischiare di intrecciarlo con il privato, aiuti sicuramente l’equilibrio della coppia”, aveva rivelato in un’intervista.

I due si sono conosciuti nel 2019: il loro amore è sbocciato all’improvviso, e dopo pochi mesi di frequentazione hanno deciso di andare a convivere. Adesso hanno coronato il loro sogno d’amore e allargando la loro bella famiglia con il loro piccolo Romeo.