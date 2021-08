“Povero Damiano che sopporta la tua lagna”: Giorgia Soleri replica

editato in: da

“Povero Damiano che sopporta la tua lagna per la malattia”: questo è solo uno dei tanti commenti cattivi condivisi da Giorgia Soleri, compagna del cantante dei Måneskin, che ha mostrato nelle Stories di Instagram gli attacchi ricevuti nelle ultime ore.

L’attrice e modella ha scelto di raccontare sui social la sua battaglia contro l’endometriosi. Giorgia, dopo anni ha ricevuto una diagnosi e si è sottoposta a una operazione per sconfiggere questa patologia di cui soffrono moltissime donne, ma che è ancora poco conosciuta. Proprio per migliorare la consapevolezza riguardo l’endometriosi e le cure per combatterla, la Soleri ha condiviso i momenti precedenti all’operazione e quelli successivi.

Ha raccontato le sue paure, con grande coraggio, mostrando anche i segni dell’intervento. E non ha nascosto niente, dal dolore alle difficoltà. Se in tanti hanno apprezzato la forza di Giorgia Soleri, altri hanno criticato pesantemente la modella, parlando anche di Damiano David. I due sono legati da diversi anni e proprio per amore dell’artista romano la Soleri si sarebbe trasferita da Milano a Roma.

Il leader dei Måneskin ha sempre sostenuto la compagna nella sua battaglia contro l’endometriosi. Ma i suoi messaggi pubblici di incoraggiamento nei confronti di Giorgia non sono serviti a fermare la cattiveria di alcuni haters. Prima le hanno chiesto perché Damiano non si fosse mostrato accanto a lei e la modella ha spiegato di non poter ricevere visite a causa delle norme anti-Covid. “Non posso ricevere visite”, ha replicato. Il peggio però è arrivato dopo alcuni post in cui la Soleri ha parlato di endometriosi e dell’esperienza di tante donne.

“Chissà Damiano che due p***e gli sono venute per dover sopportare sempre questa incessante lagna”, ha scritto una donna in un commento che è stato condiviso dalla stessa Giorgia. A difenderla ci ha pensato un’altra utente: “Ma tu sai che cosa è l’endometriosi?”, ha scritto. E poco dopo è intervenuta la modella: “Anche lei sta facendo un grande lavoro di denuncia rispetto a questa cosa. Oggi è toccato a me, domani a un’altra”.

In seguito Giorgia, provata dagli attacchi, ha annunciato di volersi allontanare per un po’ dai social. “È un periodo estremamente delicato – ha spiegato -, ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio. Il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie. E la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata”.