Barbara D’Urso si trasforma in supereroina e spiazza tutti

Mancano poche ore all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Per l’occasione, Barbara D’Urso veste i panni di Wonder Woman e attira subito l’attenzione dei telespettatori su di sé.

Non è certo la prima volta che la conduttrice indossa la tuta della nota supereroina. Nel promo della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso, Wonder Barbara si aggira infatti tra i passanti camminando in verticale sulle pareti dei grattacieli e lasciandoli letteralmente a bocca aperta. “Impossibile non fermarsi a guardare”, questo lo slogan che anticipa l’inizio del programma serale della D’Urso, in onda dal prossimo 15 settembre.

Ma la conduttrice sembra davvero averci preso gusto con i superpoteri. E a poche ore dal ritorno nello studio di Pomeriggio Cinque, pubblica su Instagram una foto che la ritrae vestita da Wonder Woman, accompagnata da una didascalia che ci fa intuire che oggi vedremo una puntata ricca di sorprese ed emozioni: “L’avete detto voi che sono una Wonder Woman no?! Allora attenzione, perché sta per arrivare una cosa pazzesca!!! Oggi a Pomeriggio 5 saprete cos’è!!”

Anche le Instagram Stories della D’Urso puntano tutto sul suo travestimento di oggi. La conduttrice mostra prima i parastinchi, poi le protezioni per la braccia e, infine, il riconoscibilissimo bustino rosso della supereroina. Il tutto accompagnato dall’hashtag #sorpresa. Cosa dovremmo aspettarci allora dal ritorno della bella partenopea in televisione?

Fortunatamente, lo scopriremo tra poche ore. Nonostante la scorsa settimana abbia avuto un brutto incidente, Barbara ha comunque lavorato sodo per rispettare gli impegni presi con i telespettatori. “Sono caduta in maniera pericolosa e una lastra di cristallo mi è entrata nella testa”, così la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha descritto quanto accaduto nei giorni passati. Una caduta rovinosa, che le è costata un collarino da portare per un po’ di tempo. Non è un caso, quindi, che in alcune delle ultime foto sul suo profilo Instagram appaia di spalle.

Nonostante questo, ora Wonder Barbara sta bene ed è pronta per ricominciare alla grande la sua stagione televisiva. Niente può fermarla, neppure un incidente pericoloso, perché la conduttrice ha la stoffa della supereroina. E sarà lei stesso a dimostrarcelo prima con Pomeriggio Cinque e poi con Live – Non è la D’Urso.