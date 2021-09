Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso cambia rotta (ma non evita la gaffe)

Barbara D'Urso è approdata in uno studio completamente rinnovato per le nuova edizione del contenitore pomeridiano di Canale5 ma non ha dimenticato le sue origini.

Il racconto è diverso ed è affidato a una conduzione forzatamente sobria, anche se ci ha regalato ancora qualche tradizione del passato. E la gaffe è servita su un piatto d'argento. Com'era lecito aspettarsi, l'argomento principale su cui si è discusso per tutta la prima parte della puntata di martedì 6 settembre è stato il vaccino, nonché l'apertura verso l'obbligo per tutti annunciata dal Premier Draghi. Il tema è caldo e spinoso, con lo scivolone dietro l'angolo: "Obbligo vagin…sì, ecco, lo sapevo. Vabbè, succede anche a grandi conduttori e conduttrici…".

Lo studio è avvolto dal gelo più totale, suscitando anche qualche risata tra gli ospiti in studio e quelli collegati in streaming, come Rita Dalla Chiesa, Paolo Del Debbio e Klaus Davi. Sono cambiati, infatti, anche gli opinionisti. Bandita ogni forma di intrattenimento e tutti i personaggi che vi gravitavano intorno, per lasciare spazio all'attualità e ai temi della politica.

Sono scomparse le poltrone ma sono arrivati i tavoli, nel perfetto stile de La Vita In Diretta di Alberto Matano, per incentrare il discorso sui temi di attualità e politica. Gli opinionisti sono scelti con cura per ricoprire questo ruolo, mentre il saluto finale è quello al quale ci ha abituati ormai da anni, quello con il cuore che batte.

Si tratta quindi di una sorta di rivoluzione, per Barbara D'Urso, che dopo anni di intrattenimento si impegna in qualcosa di diverso voluto proprio dal suo editore Piersilvio Berlusconi. L'assetto del programma è proprio quello che aveva annunciato durante la presentazione dei palinsesti autunnali, con una striscia dedicata ai più stretti temi di attualità.

Secondo indiscrezioni, la conduttrice di Cologno Monzese potrebbe tornare anche in prima serata ma con un programma completamente nuovo e non di certo con Live-Non è la D'Urso. Per il 2021, ha perso anche Domenica Live, sostituita da Scene da un matrimonio e Verissimo, promosso con un doppio appuntamento al sabato e alla domenica. La prima puntata di Pomeriggio Cinque ha soddisfatto gli ascolti ma, forse, non coloro che hanno conosciuto la D'Urso in una veste completamente diversa.