Platinette, la foto del suo cambiamento: “Mai darsi per vinti”

Platinette, alias Mauro Coruzzi, ha postato sul suo account Instagram una foto che documenta il suo incredibile dimagrimento, ottenuto in questi ultimi mesi grazie a un regime alimentare severo e a tantissima forza di volontà. E ha scritto un messaggio che potrebbe valere da incoraggiamento e sprono per tutti quelli che pensano di non avere la stessa forza e determinazione al cambiamento.

Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi ( foto sin #stefaniaperego foto ds @nicolettartl )

A settembre intervistato da Vanity Fair aveva detto: “Mi prendo una pausa dalla tv per guarire. In questi anni ho avuto un rumore sordo dentro di me, un difficile male da combattere che è una patologia vera: il mangiare compulsivo. E adesso il male va estirpato“.

“Devo iniziare a lavorare su di me e mettere pace tra me e il mondo. Ho iniziato a farlo con un regime alimentare molto severo e con una prova di forza per capire se sono in grado di rimpossessarmi della mia vita”.

E a quanto pare, Mauro ce l’ha fatto. Si è rialzato, ha preso in mano la sua vita e si è rimesso in cammino. Più leggero, fisicamente ma soprattutto psicologicamente, di prima.