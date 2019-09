editato in: da

Pippo Baudo svela un segreto sul passato di Barbara D’Urso e lei risponde sui social.

Il conduttore conosce bene la regina di Mediaset e ha più volte collaborato con lei in passato. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Baudo ha svelato un aneddoto riguardo gli esordi di Barbara D’Urso quando approdò a Domenica In nel ruolo di valletta del presentatore.

“Barbara D’Urso debuttò con me come valletta a Domenica in – ha confessato -: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni. È inarrestabile”. Baudo ha poi fatto molti complimenti alla collega, paragonandola all’attrice Paola Borboni.

“Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo – ha detto -, che varia dalla commozione alla risata, una ricchezza degna di Paola Borboni e delle grandi attrici del passato”. Il commento non è sfuggito alla D’Urso, che su Twitter ha postato un video in cui ricorda la sua esperienza con Baudo.

“Grazie a Pippo Baudo – ha scritto – che in un’intervista sul Corriere ha detto di me cose meravigliose, paragonandomi addirittura ad una grande e indimenticabile attrice come Paola Borboni!”. Inarrestabile e sempre grintosa, Barbara ha saputo costruirsi negli anni una solida carriera, diventando una delle conduttrici più amate di sempre.

Attualmente è al timone di ben quattro trasmissioni: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello (che inizierà a breve) e Live – Non è la D’Urso. Lo show in prima serata è stato una scommessa per la conduttrice e lei l’ha vinta portando a casa ascolti altissimi e battendo ogni record.

Baudo ha poi commentato nell’intervista la mancanza di nuove idee in tv. “È un periodo di crisi – ha svelato -, perché non c’è varietà e ideazione di programmi. I palinsesti sono tutti uguali. È anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee”.