Pino Daniele, lo struggente ricordo della figlia Sara su Instagram a sei anni dalla scomparsa

editato in: da

Sono trascorsi sei anni da quel drammatico giorno, un appuntamento che in molti ricordano ancora con grande tristezza: Pino Daniele si è spento il 4 gennaio 2015, e oggi sua figlia Sara gli dedica splendide parole su Instagram, affidando ad una bellissima foto il suo omaggio per il papà, nel giorno della sua scomparsa.

“A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto Sara avevi già previsto tutto, pensando: ‘Senti, io gliela scrivo, così nel dubbio l’ascolta e sa che: 1- Può anche smettere di piangere, 2- Non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei’ – un po’ come questa foto dove mi prendevi in braccio” – ha scritto Sara Daniele come didascalia di un tenero scatto di lei, ancora piccolissima, a cavalcioni sulle spalle del papà.

E ancora: “Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti. Non sono perfetta e ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un po’ saresti fiero. Grazie papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito”. Un ricordo commovente, quello di Sara, che ha ridestato grandi emozioni in tutti i suoi fan.

Nelle sue parole c’è l’enorme sofferenza per il vuoto lasciato dalla morte di Pino Daniele, un dolore immenso che in passato l’ha portata ad imboccare la strada sbagliata. In un’intervista a Oggi, la giovane aveva infatti rivelato: “Quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”.

Sara Daniele, frutto dell’amore tra Pino e la sua seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, non è l’unica ad aver voluto ricordare il padre in questo giorno speciale. Alex e Cristina, i figli nati dal suo primo matrimonio, hanno condiviso un toccante post sul profilo della Fondazione Pino Daniele Trust Onlus: “Il 4/1/2015 fu una lunga notte, il suono della pioggia copriva il rumore che c’era, l’acqua ne conserva memoria. Lacrime che materializzano emozioni, la salinità lascia la scia in cui ci raccogliamo per viverne il dolore che ci tiene ancora per un istante stretti a te, papà”.