“Pietro ci manchi”, Syria ricorda Taricone con il sorriso

Syria ricorda Pietro Taricone. Lo hanno fatto in tanti, quest’anno, in cui ricorreva il decennale della sua morte. Ma la cantante romana ha scelto di fare in maniera diversa, meno lacrimevole, ricordando l’aspetto più giocoso, vitale, del suo carattere.

Cecilia Cipressi, questo il vero nome di Syria, ha pubblicato una foto scattata sul set del videoclip della sua canzone Se Tu Non Sei Con Me, girato dai Manetti Brothers nel 2002.

Pietro ci manchiiii!!❤

Sul set del video Se Tu Non Sei Con Me girato dai #manettibros ❤ #nostalgia

Sulla spiaggia di Capocotta ah che ricordi

Non dimenticherò mai la tua gentilezza, empatia, delicatezza e disponibilità..

Abbiamo scherzato fino alla fine, consapevoli di essere oltre a tutte le aspettative… 🙏🙏🙏 con l’ironia che desideravamo.

Pietro Taricone, indimenticabile protagonista della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, poi divenuto attore di fiction di successo, compagno e padre innamorato di Kasia Smutniak e della sua bimba Sofia , è morto tragicamente, all’improvviso, il 29 giugno del 2010, in un incidente col paracadute, lasciando nella disperazione famiglia, amici e fan.

Negli anni Kasia, che ha portato avanti il loro progetto solidale nel Mustang, in Nepal, lo ha più volte ricordato e così hanno fatto spesso i colleghi, sottolineando il carattere solare e l’animo gentile di Pietro. “O’ guerriero” dal cuore tenero e dal sorriso irresistibile, come è evidente dalla bella foto pubblicata da Syria.