Pierpaolo si confessa sui messaggi segreti della Gregoraci al GF Vip

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e dei messaggi segreti che la showgirl aveva scritto sulle mani durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip. Nel corso del reality l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino di Striscia la Notizia si erano molto avvicinati, tanto da far sognare l’inizio di una love story.

Se Pierpaolo aveva confermato più volte di provare una forte attrazione nei confronti di Elisabetta, la showgirl aveva sempre parlato solo di amicizia. Dopo l’uscita della Gregoraci dalla Casa, Pretelli ha iniziato una love story con Giulia Salemi che sembra procedere a gonfie vele. In un’intervista rilasciata durante Casa Chi, il modello ha parlato di quanto accaduto nel loft di Cinecittà con la conduttrice.

“Io non ho mai detto di essermi davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci – ha chiarito -. Ho sempre specificato che era una sorta di cotta. Sì, è vero che ho pianto per lei. Ma sai quando si prendono queste cotte e non vieni proprio ricambiato. Lei in tanti modi mi ha fatto capire qualcosa, poi ha sempre parlato di amicizia. Quindi io ho sempre rispettato le sue posizioni. Sono molto sensibile – ha aggiunto -, la mia sensibilità mi ha portato al pianto, ma non significa che io sia stato innamorato di lei. In quel momento nella casa avevo quella cotta, ma finita lì nulla di più”.

Pierpaolo ha inoltre svelato in parte il contenuto dei messaggi segreti inviati da Elisabetta. Le telecamere del GF Vip infatti avevano inquadrato la conduttrice mentre scriveva qualcosa sul palmo della mano, mostrandolo a Pretelli. Nel corso della diretta però nessuno dei due aveva voluto chiarire cosa ci fosse scritto. “Non sto sminuendo, l’ho sempre detto in confessionale che io i primi 40 giorni ho fatto un corteggiamento – ha raccontato l’ex velino -. Poi da parte sua diciamo, ha messo sempre questi pali. Mi diceva ‘sì’, ‘no’, ‘forse’, quindi io ho detto basta. Se lei mi avesse detto di sì io ci sarei stato, non lo metto in dubbio. Poi le cose sono andate così. Sicuro da parte mia c’era tutta la volontà e l’interesse di conoscerla anche fuori. Lei ha un’altra persona fuori e arrivavano gli aerei sopra il GF. Ho proseguito perché dall’altra parte c’era un interesse, anche se l’ha mascherato, ma c’erano i messaggini sulle mani”.