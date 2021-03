Pretelli parla del presunto amore della Gregoraci: lei replica

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci replica a Pierpaolo Pretelli dopo le dichiarazioni dell’ex velino di Striscia la Notizia su un presunto amore della showgirl. Nei giorni scorsi il modello aveva parlato a Casa Chi del legame con la showgirl nato durante il GF Vip, affermando che la loro love story non sarebbe mai nata anche a causa di una persona che attendeva l’ex moglie di Briatore fuori dalla Casa.

“Ho vissuto belle emozioni con lei, la stimo – aveva raccontato Pierpaolo -. Se mi hai mai detto che aveva un altro fuori? Non poteva dirmelo. Magari voleva mantenere la questione privata, sono cose sue. Ha un bambino fuori e ho voluto tutelarla, magari passando anch’io per quello che… Che ci fosse un’altra persona l’ho scoperto fuori dalla Casa e lo avevo capito anche dentro la Casa. Mi ero fatto un’idea su alcuni aerei che arrivavano”.

La Gregoraci ha sempre smentito l’esistenza di un nuovo amore. Non a caso dopo la fine del GF Vip è tornata a Montecarlo, riabbracciando il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a cui è ancora molto legata. Le dichiarazioni di Pierpaolo non sono passate inosservate ed Elisabetta è apparsa molto infastidita. “Pensasse alla sua vita privata che alla mia ci penso io – ha replicato su Instagram in un commento -. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Ognuno ha la sua vita. Se fosse stato vero, non avrei avuto alcun motivo per non dirlo. Che pagliacciata! Ho avuto decisamente troppa pazienza”. Infine la showgirl ha anche chiarito il mistero dei messaggi scritti sul palmo della mano di cui si era parlato molto nel corso del GF Vip. “Erano cose personali su mio figlio”, ha specificato, chiudendo la questione.

Elisabetta dunque sembra decisa ad andare avanti e a dimenticare il mancato flirt con Pretelli. Già nel corso delle ultime puntata del reality, la Gregoraci non aveva nascosto un certo fastidio di fronte alle continue domande sulla coppia formata da Pierpaolo e Giulia Salemi, influencer conosciuta proprio al GF Vip.

“Auguri loro tanta felicità?”, aveva chiesto Signorini e la modella aveva risposto: “Ma è ovvio. Basta con questa storia. Mi mettete sempre in mezzo. Ho iniziato questo percorso e rifarei tutto quello che ho fatto, tutte le emozioni che ho vissuto, compreso anche Pier, ma la nostra amicizia era diversa dal loro rapporto. Gli auguro tanta felicità. Ho detto che il rapporto che si vive all’interno della Casa è diverso da una relazione fuori, ma tanta felicità a loro due. Cosa devo dire?”.