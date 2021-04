Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per Temptation Island? Lei chiarisce

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono più innamorati che mai e c’è già chi pensa a una loro partecipazione a Temptation Island: del resto il passo da un reality a un altro potrebbe essere più semplice di quanto si pensi.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele e da quando hanno lasciato la Casa del Grande Fratello Vip il loro legame non potrebbe essere più forte. L’ex velino di Striscia La Notizia, dopo aver messo una pietra sopra all’infatuazione per Elisabetta Gregoraci, ha perso la testa per la bella influencer. Dopo la fine del reality show i due hanno cominciato a frequentarsi e il loro legame si è fatto sempre più intenso.

Giulia e Pierpaolo hanno infatti trascorso la Pasqua insieme, una festa davvero speciale perché in quell’occasione Pretelli le ha fatto conoscere il figlio Leonardo. Il piccolo è nato nel 2017 dalla relazione tra il modello e Ariadna Romero, separati ormai da circa due anni.

Questo passo decisivo ha segnato una vera e propria svolta nel loro rapporto: pare che entrambi siano pronti per fare sul serio: “Lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5.

Forse sono stati proprio questi segnali di un amore forte e stabile a far diffondere le voci di una possibile partecipazione della coppia a Temptation Island. Del resto la macchina organizzativa del reality show si sta mettendo in moto, e c’è chi sta già ipotizzando i primi nomi dei partecipanti al programma.

Rumor sempre più insistenti parlano di una possibile partecipazione della coppia amatissima del GF Vip. A chiarire meglio la situazione ci ha pensato l’influencer che, in un’intervistata rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato:

Io e Pierpaolo non ne sappiamo nulla! (…)È la mia anima gemella e stiamo benissimo insieme. Siamo complici e ci rispettiamo molto. Siamo all’inizio di un rapporto che speriamo duri a lungo.

Sembra quindi che per la coppia il viaggio nei sentimenti proposto dal reality non sia in programma: del resto Giulia si sta preparando al suo esordio come conduttrice tv, con il suo format Salotto Salemi.