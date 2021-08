Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, reunion inaspettata con la Gregoraci

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Incontri inaspettati per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la coppia è stata fotografa a Porto Cervo, dove ha partecipato a un party esclusivo in occasione del compleanno dell’imprenditore Gianluca Vacchi, che ha festeggiato i suoi 54 anni. Tra gli invitati all’evento anche Elisabetta Gregoraci, accompagnata dall’ex marito Flavio Briatore.

Le immagini del lussuoso party sono state caricate su Instagram e riprese da Il Vicolo delle News, che ha mostrato gli invitati in attesa del festeggiato: nella breve clip compare anche Elisabetta Gregoraci con un meraviglioso abito bianco, che sembra rivolgere degli sguardi proprio a Pretelli e alla Salemi.

Pare però che tra la coppia e la bella showgirl durante la serata non ci sia stato nessun tipo di interazione, né tantomeno storie che mostrano un avvicinamento tra i tre ex gieffini. Probabilmente è la prima volta che i Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e la Gregoraci si ritrovano insieme a un evento e certamente l’episodio non sarà passato inosservato, soprattutto dopo la relazione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Com’è noto infatti, l’ex velino di Striscia La Notizia nella prima fase del reality non aveva occhi che per la showgirl, che dal canto suo ha sempre tenuto un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti, definendo il loro rapporto come “un’amicizia speciale”. Con l’uscita della Gregoraci dal bunker di Cinecittà Pretelli ha avuto modo di mettere una pietra sopra a quel legame e fare spazio nel suo cuore per Giulia, che lo ha conquistato: oggi i due sono innamoratissimi, tanto che si parla di un matrimonio imminente.

Che sia vero oppure no, quel che è certo è che la coppia è sempre più affiatata: Pierpaolo ha fatto conoscere alla sua amata il figlioletto Leonardo, la persona più importante della sua vita. Un passo davvero importante per entrambi, che ha cementato ancor di più il loro amore.

Dal canto suo Elisabetta Gregoraci sembra sempre più vicina all’ex marito Flavio Briatore: da sempre legati dall’affetto per il figlio Nathan Falco, i due non hanno mai smesso di frequentarsi e mantenere ottimi rapporti. Sebbene la showgirl abbia sempre negato categoricamente la possibilità di poter tornare insieme all’ex, i due si sono abbandonati a un tenero gesto, presentandosi a un evento a Capri mano nella mano. Si tratterà di un ritorno di fiamma?