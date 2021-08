Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano

editato in: da

Giulia Salemi festeggia i 28 anni, carriera e amori

Fiori d’arancio per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Voci sempre più insistenti sostengono che la coppia sia pronta a fare il grande passo. Del resto la storia tra i due ex gieffini procede a gonfie vele: i due non potrebbero essere più felici e a quanto pare starebbero già mettendo in moto la macchina organizzativa delle nozze.

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di cronaca rosa Investigatore Social che assicura – tramite fonti vicine alla coppia – che la Salemi e Pretelli avrebbero già iniziato i preparativi per il loro grande giorno. “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, si può leggere sull’account Instagram della pagina di gossip.

La loro storia, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia, è diventata giorno dopo giorno sempre più seria. Lui, che sembrava totalmente cotto di Elisabetta Gregoraci, una volta tagliati i ponti con la showgirl, non è riuscito più a fare a meno della presenza di Giulia. Insieme hanno vissuto momenti magici, e la loro relazione si è fatta più solida una volta tornati alla vita di tutti i giorni, lontana dalle telecamere. Usciti dal bunker di Cinecittà, Pierpaolo e Giulia non hanno mai smesso di frequentarsi e sono diventati inseparabili.

Pretelli qualche mese fa le ha fatto conoscere il figlio Leonardo e non ha mai nascosto di avere intenzioni serie con la Salemi: “Lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”, aveva dichiarato qualche tempo fa ai microfoni di RTL 102.5. Quel passo ovviamente è stato davvero decisivo nella relazione, tanto che adesso si vocifera di un matrimonio per la coppia.

Che il loro sentimento sia forte l’ha dimostrato di recente proprio la Salemi, che ha dedicato al suo amato, in occasione del suo compleanno, una lettera d’auguri che lo ha fatto commuovere.

“Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente tu oggi con me”, ha scritto nella lettera l’influencer. Che ha aggiunto: “Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo”.